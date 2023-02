Alla Optex la moneta di Jacopo Linussio

La moneta di Jacopo Linussio, il riconoscimento speciale che la Camera di Commercio Pordenone-Udine riserva a imprenditori e personalità che si sono distinti per il loro lavoro e i risultati ottenuti, è stata conferita ad Adriano Mauro e alla moglie Maria Rosa Nappi dell’ottica Optex di via del Gelso, a Udine, che proprio il 15 gennaio scorso ha superato il traguardo dei 55 anni di attività. L’ottica è stata infatti avviata da Mauro nel 1968 e ha proposto accanto al nome uno slogan che si è subito impresso nella memoria di tutti: “L’ottica dei giovani”, motto che ha caratterizzato il desiderio di novità e di vivacità da sempre caratteristico della Optex.

La medaglia di Linussio gli è stata conferita dal presidente camerale Giovanni Da Pozzo, assieme al vicepresidente di Confcommercio provinciale Alessandro Tollon e al presidente della Confcommercio cittadina Giuseppe Pavan.

In tutti questi anni, la Optex si è sempre distinta per una grande attività, oltre all’attenzione alla proposta degli ultimissimi trend in fatto di occhiali. Grazie a grande impegno ed entusiasmo, l’azienda ha infatti collaborato a eventi legati alla moda e ha accompagnato il suo marchio ad attività sportive, sociali e di beneficenza.

"Optex è un pilastro del commercio cittadino – ha commentato il presidente Da Pozzo – e non solo. È una gioia vedere l’entusiasmo con cui Mauro, la moglie e la loro squadra hanno portato avanti l’attività in 55 intensi anni, diventando un punto di riferimento di altissima competenza, passione e qualità".