Allarme della logistica, mancano mascherine

Intere categorie di lavoratori a rischio causa la difficoltà di reperire mascherine e adeguati presidi di prevenzione e sicurezza. Anche in Friuli Venezia Giulia, l’emergenza Coronavirus si sta abbattendo sui lavoratori, in questo caso quelli che operano nei sistemi di igiene ambientale, ne settore logistico del trasporto merci e in quello marittimo.

“Si tratta – spiega il segretario della Fit Cisl Fvg, Antonio Pittelli – di lavoratori che lavorano necessariamente a contatto con persone e cose e che sono particolarmente esposti al rischio di contrarre il Covid-19: la mancanza di presidi di sicurezza li rende particolarmente vulnerabili. Al problema va trovata soluzione immediata per tutelare loro e, di conseguenza, l’intera collettività”.

"Parliamo – si legge in una nota della categoria cislina – degli addetti ai servizi di igiene ambientale, e soprattutto di quelli che effettuano la raccolta porta a porta utilizzando in maniera promiscua gli stessi mezzi. O, ancora, dei lavoratori del settore marittimo: basti, ad esempio, pensare che nei rimorchiatori che fanno entrare le navi nei porti regionali si è obbligati a stare molto vicini e di conseguenza a mettersi a rischio. E su quelle navi arrivano molte delle merci delle quali abbiamo bisogno, presidi sanitari compresi".

"Infine, ci sono i lavoratori del settore logistico del trasporto merci, che pur essendo di fondamentale importanza, oggi sconta anche il duro colpo inflitto dai provvedimenti adottati da Austria e Slovenia, che va ad aggiungersi alle conseguenze della diffusione del virus e alla creazione di zone Rosse e Arancioni. Tutte questi sono lavoratori in prima linea, che vanno garantiti con ogni strumento a disposizione. Lavorano con un forte senso di responsabilità sentendosi addosso un forte dovere civile. E’ il caso di ricordarsi cosa stanno facendo, e cosa fanno sempre, per il bene collettivo, e dire loro grazie”, conclude Pittelli.