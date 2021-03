Allianz acquisisce Aviva Italia

Allianz annuncia di aver raggiunto l’accordo per l’acquisizione di Aviva Italia, la compagnia assicuratrice Danni del Gruppo Aviva in Italia, da Aviva Italia Holding per 330 milioni di euro. L’operazione riguarda un portafoglio Danni, equamente distribuito tra i segmenti di business Auto e Non-Auto, con premi lordi di circa 400 milioni di euro.

La transazione è subordinata alle autorizzazioni regolamentari, attese entro la seconda metà del 2021. Al perfezionamento, la quota di mercato di Allianz nel mercato italiano Danni è prevista crescere di circa 1 punto percentuale, consolidando la propria posizione quale terzo player sul mercato assicurativo Danni in Italia.

Complessivamente, si uniranno ad Allianz quasi 500 agenti insieme alla loro base clienti e i relativi dipendenti di Aviva Italia, che giocheranno un ruolo importante portando ad Allianz la loro esperienza e competenza.

“L’acquisizione di Aviva Italia s'inquadra nella nostra strategia di sviluppo nel mercato assicurativo, basata su una solida piattaforma tecnologica e su investimenti continui per offrire a clienti e agenti servizi e prodotti di eccezionale qualità", commenta Giacomo Campora, amministratore delegato di Allianz. "L’esperienza di integrazione degli Agenti Milano Assicurazioni e Sasa, iniziata nel 2014, conferma che da ogni nuova esperienza s'impara e si cresce molto, tutti insieme, agenti, personale di agenzia e dipendenti della Compagnia”.