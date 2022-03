Allianz aderisce a M’illumino di Meno

Per sensibilizzare sul tema del risparmio energetico e dei cambiamenti climatici, Allianz aderisce anche quest’anno a due importanti iniziative simboliche in difesa del pianeta.

Venerdì 11 marzo, partecipando all’iniziativa M’illumino di Meno, giornata del risparmio energetico e degli stili di vita sostenibili promossa dalla popolare trasmissione Caterpillar e Rai Radio2 con Rai per il Sociale, verranno spente dalle 19.45 alle 20.15 tutte le luci e le insegne della Torre Allianz di Milano, il grattacielo più alto d’Italia per numero di piani (50), visibile anche a grande distanza.

Sabato 26 marzo, inoltre, Allianz prenderà parte all’analoga iniziativa internazionale Ora della Terra – Earth Hour promossa dal WWF, cui aderisce dal 2009, spegnendo dalle 20.30 alle 21.30 luci e insegne dell’iconico grattacielo progettato da Arata Isozaki e Andrea Maffei, oltre a quelle dell’altra sede principale di Allianz a Trieste.

Gli spegnimenti sono un gesto simbolico, che riafferma l'attenzione di Allianz al problema dei cambiamenti climatici e si accompagna a iniziative concrete volte alla riduzione delle proprie emissioni climalteranti, dal crescente utilizzo di energia elettrica verde nelle varie sedi, a misure di efficientamento energetico. La Torre Allianz è un edificio a basso impatto ecologico certificato LEED Platinum - Commercial Interiors. Numerose sono le caratteristiche environment-friendly della Torre Allianz, dove si utilizzano acqua del sottosuolo per le toilette dei primi dodici piani, pannelli fotovoltaici integrati con energia esclusivamente idro-elettrica e teleriscaldamento, luci a LED e illuminazione naturale negli uffici, gestione automatica degli impianti di climatizzazione e di illuminazione, attrezzature per le videoconferenze su ciascun piano dedicato a uffici per ridurre i viaggi di lavoro.

Per i dipendenti sono inoltre disponibili un servizio di car pooling, sconti per l’abbonamento ai mezzi pubblici e un parcheggio biciclette, mentre nel garage sotterraneo sono installate alcune colonnine per la ricarica delle vetture elettriche. Chiaramente, la pandemia ha ridotto l’impatto di alcune di queste iniziative.

In Italia, Allianz è stata antesignana nell’attenzione verso l’ecosistema. Infatti, è da oltre un ventennio, e non da anni recenti, che, su stimolo della casa madre tedesca, raccoglie e tiene sotto controllo i suoi dati ambientali - dal consumo energetico a quello di acqua, dalla produzione di rifiuti ai viaggi di lavoro e all'uso della carta -, partecipando agli obiettivi di riduzione delle emissioni del Gruppo, che nel 2021 ha registrato un calo del 60% dell’impronta di CO2 per dipendente rispetto al 2019, anche a seguito delle conseguenze della pandemia. Le emissioni residue a livello di Gruppo sono poi totalmente neutralizzate dal 2012, attraverso l’investimento in progetti certificati di riduzione delle emissioni, realizzati ad esempio in Kenya e in Indonesia.

Il controllo delle proprie emissioni è solo una parte del commitment ambientale del Gruppo: Allianz è impegnata a integrare gli obiettivi ecologici e più ampiamente quelli ESG (ambientali, sociali e di governance) nel proprio business assicurativo e negli investimenti di asset propri. In particolare, il Gruppo Allianz si è impegnato ad eliminare, al più tardi entro il 2040, gli investimenti in società e l’assicurazione di aziende il cui fatturato è associato all’utilizzo del carbone.

Inoltre, Allianz, quale membro fondatore della “Net-Zero Asset Owner Alliance” promossa dalle Nazioni Unite, si è impegnata a costruire un portafoglio di investimenti compatibile con l’obiettivo di limitare entro il 2050 l’incremento massimo della temperatura media mondiale a 1,5°C rispetto ai livelli preindustriali, un obiettivo che implica il raggiungimento entro tale data di un portafoglio di investimenti a zero emissioni nette. Nel 2020, il Gruppo Allianz ha fissato per la prima volta al 2025 dei target intermedi nell’ambito dell’impegno verso l’obiettivo “net-zero-2050” sopra citato.

Allianz Italia, inoltre, sostiene Sea Shepherd, ONG internazionale dedita alla difesa degli ecosistemi marini, co-finanziando, insieme ad altre società del Gruppo Allianz, i progetti di contrasto all’inquinamento da plastiche nel Mediterraneo. Nella missione di Sea Shepherd è impiegata la nave Sea Eagle, sulla quale nel 2021 si sono imbarcati come volontari anche alcuni dipendenti del Gruppo Allianz.