Allianz Italia ha registrato nel primo semestre 2019 un’importante crescita nella raccolta Danni, in particolare nel business Auto, mettendo a segno la migliore performance semestrale sulla raccolta premi dell’ultimo decennio. I premi Danni1 al 30 giugno 2019 si sono attestati a circa 2 miliardi di euro, in aumento del +4,2% rispetto al pari periodo dell’esercizio 2018. Protagonista il canale Agenti, centrale nella strategia della Compagnia guidata dall'ad Giacomo Campora, che ha riacquistato competitività in modo rilevante consentendo una crescita del + 3,7% nel segmento Auto nel semestre.

Complessivamente, nel primo semestre la raccolta premi Vita e Danni si è attestata a 6.824 milioni di euro e l’utile operativo a 611 milioni di euro, contribuendo così ai positivi risultati registrati dal Gruppo Allianz a livello globale.

“L’eccellenza tecnica messa al servizio della crescita ha consentito un importante riacquisto di competitività e confermato l’efficacia della nostra strategia, che vede centrale il ruolo dell’agente professionista", ha commentato Campora. "Per la prima volta negli ultimi dieci anni, il primo semestre ha registrato una robusta crescita organica nei Danni, grazie al turn-around nel segmento Auto. Con i nostri Agenti, vogliamo progettare insieme il futuro per servire al meglio i nostri clienti, semplificando e sviluppando innovazioni continue e con il marchio Allianz a garanzia di servizi e prodotti eccellenti”.

In evidenza nel semestre le seguenti aree e iniziative a sostegno della crescita. A giugno, nella Convention Straordinaria con la rete agenziale Allianz Racing Team 2019, è stato presentato Allianz Matrix. Nel primo semestre è proseguito il trend positivo nella bancassurance Danni con il partner strategico UniCredit, grazie alle soluzioni di protezione My Care e My Business Care.

Nel business Vita, Agenti e Financial Advisors hanno contribuito alla significativa crescita sul segmento ibrido, mentre gli Agenti hanno dato ulteriore impulso al new business nel segmento di puro rischio. È proseguita l’importante campagna di comunicazione sul tema della Rendita Autosufficienza e a maggio è stata lanciata Allianz PetCare, registrando una accoglienza molto positiva sul mercato.