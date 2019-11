Allianz Italia, numeri record per il ramo auto

Allianz Italia ha registrato nei primi nove mesi 2019 un’importante crescita nella raccolta Danni, in particolare nel business Auto, confermando il trend di sviluppo già evidenziato nel primo semestre dell’esercizio, il migliore in termini di raccolta dell’ultimo decennio. I premi Danni al 30 settembre 2019 si sono attestati a circa 2,81 miliardi di euro, in aumento del +3,6% rispetto al pari periodo del 2018. Protagonista il canale Agenti, centrale nella strategia della Compagnia, con una crescita del + 4,0% nel segmento Auto.

Complessivamente, la raccolta Vita e Danni si è attestata nei primi nove mesi del 2019 a 10,1 miliardi di euro e l’utile operativo a 877,4 milioni di euro, contribuendo così ai positivi risultati registrati dal Gruppo Allianz a livello globale.

Giacomo Campora, Amministratore Delegato di Allianz S.p.A., ha così commentato il positivo sviluppo del business nel periodo: “La rafforzata competitività nel business Auto è alla base della solida crescita nei Danni che stiamo registrando nell’anno in corso. Stiamo investendo sul nostro marchio, come testimoniato dalla campagna di comunicazione on air in queste settimane, che vede come protagonisti gli Agenti Allianz, che affiancano i clienti ogni giorno".

Allianz Italia è uno dei principali assicuratori italiani e fa parte del gruppo Allianz SE, leader mondiale assicurativo-finanziario, con oltre 142 mila dipendenti al servizio di più di 92 milioni di clienti in oltre 70 paesi. In Italia, secondo mercato assicurativo per il Gruppo dopo la Germania, Allianz Italia opera con oltre 5.000 dipendenti al servizio di più di 7 milioni di clienti, attraverso una rete distributiva multi-canale composta da oltre 25mila tra Agenti, collaboratori sul territorio e Financial Advisor, importanti accordi di bancassurance, e Genialloyd, market leader tra le compagnie dirette.