Allianz miglior brand assicurativo del mondo

Allianz continua a essere il brand assicurativo di maggior valore al mondo, secondo la classifica Best Global Brands 2021, pubblicata oggi dall’importante società di consulenza Interbrand.

Allianz ha scalato cinque posizioni dal 2020 fino al 34° posto tra i Top 100 brand globali. Il valore del brand Allianz è aumentato di 2,2 miliardi di dollari in un anno, arrivando a 15,2 miliardi di dollari, con un incremento del 17%. Questo aumento è il più forte da quando Allianz è entrata nella classifica dei Top 100 brand globali nel 2007, con un valore del brand - allora - di 4,0 miliardi di dollari.

Secondo Interbrand, la scalata di Allianz nella classifica si basa sulle sue ottime performance e prospettive operative, sull'aumento dei ricavi legati al brand e sulla forza di quest’ultimo. Inoltre, lo scorso anno è aumentata l'influenza del brand Allianz sulle decisioni di acquisto dei clienti.

“Congratulazioni a tutti! Il brand Allianz dimostra una forte resilienza e capacità di offrire valore alle persone, alle aziende e al mercato in generale. Abbiamo lavorato duramente per applicare i nostri principi guida 'Shape, Care, Deliver' al brand e alla customer experience", ha affermato Serge Raffard, Group Strategy, Marketing, Distribution Officer di Allianz SE.

Per fare ulteriormente leva sulla forza del brand, Allianz ne ha migliorato la coerenza, l'affinità e la distintività a livello globale. L'approccio "OneAllianz" è stato applicato per portare la presenza del brand su un unico logo, un unico messaggio e un'unica campagna di comunicazione. Inoltre, Allianz ha migliorato la customer experience a livello globale, ascoltando attentamente i propri clienti attraverso diversi programmi e affrontando le loro esigenze ancora irrisolte.

Anche la partnership mondiale di otto anni di Allianz con i Movimenti Olimpico e Paralimpico Internazionali è stata determinante nel sottolineare il ruolo di Allianz come assicuratore globale a supporto dell'ecosistema sportivo. Dal lancio della partnership nel gennaio 2021, l'attrattività del brand Allianz è aumentata in modo significativo tra le persone al corrente di questa partnership.

“Sono estremamente orgoglioso del fantastico risultato di quest'anno. Un grande ringraziamento ai nostri dipendenti, agenti e broker. Stanno davvero realizzando il nostro Purpose - "Assicuriamo il vostro futuro" - e lavorano instancabilmente per migliorare i customer journey e per trovare soluzioni semplici per dare ai clienti Allianz più fiducia nella vita quotidiana e nel futuro", ha affermato Christian Deuringer, Head of Global Brand & Marketing di Allianz SE.

Interbrand ha aperto la strada al concetto di valutazione del brand nel 1988. È stata la prima società ad avere una propria metodologia certificata ISO 10668 (requisiti per la valutazione economica del marchio) e ha svolto un ruolo chiave nello sviluppo dello standard stesso. Dal 2000, la classifica e il report Best Global Brands sono pubblicati annualmente e sono fra i più riconosciuti in ambito brand management.