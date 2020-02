Allianz, misure per i clienti nelle zone rosse

Allianz Italia comunica di aver adottato un piano di misure a sostegno della clientela residente nei Comuni delle “zone rosse” focolaio del Coronavirus. Il piano a supporto dei clienti e delle agenzie assicurative interessate prevede articolate misure: l’estensione del periodo di mora di 45 giorni per le polizze RC Auto, la sospensione delle azioni di sollecito dei pagamenti e altre ulteriori facilitazioni per i contratti Auto, Rami Vari e Vita.

La Compagnia si è immediatamente attivata a sostegno delle agenzie situate nei Comuni interessati per offrire assistenza ai clienti, in costante collaborazione con gli Agenti del territorio che grazie all’ecosistema digitale sviluppato per la rete agenziale possono operare da remoto con veri e propri strumenti di smart working. Le Agenzie sono costantemente informate attraverso dedicati canali di comunicazione.