Alternanza Scuola Lavoro, riconoscimento al progetto Item

Ha ricevuto il Premio Eccellenza Duale 2021 Item, un innovativo progetto di alternanza scuola lavoro ideato da Danieli Officine Meccaniche di Buttrio insieme all'Isis Malignani di Udine e all'Isis Bassa Friulana di Cervignano.

Il riconoscimento, che ha visto protagonista per la nostra regione anche la Fondazione Pittini, è consegnato ogni anno dall'Ambasciata tedesca in Italia e dalla Camera di Commercio ItaloTedesca. Item è nato nel 2021 e mira a cambiare il rapporto tra studenti, professori e professionisti nell'alternanza scuola lavoro.

Oltre alla consueta attività in azienda, vuole portare gli operatori e i professionisti in aula, instaurando così un rapporto di co-insegnamento con i professori. I docenti vengono così a loro volta formati sulle tecnologie più moderne attualmente in uso, mentre i professionisti ricevono utili consigli sull'insegnamento, per migliorare l'accoglienza e la formazione dei nuovi lavoratori in azienda.

Il progetto, triennale, è strutturato perchè s'inneschi un circolo virtuoso tra gli studenti delle quinte e delle quarte, che l'anno successivo possano prenderne il posto. "E' un percorso studiato" spiega Giampietro Zamò, responsabile del progetto per Danieli "per favorire gli studenti degli ultimi anni e dargli strumenti utili nel prosieguo dell'attività lavorativa e degli studi, in particolare per quanto riguarda coloro che poi vogliono proseguire la formazione negli Istituti Tecnici Superiori".