Altroconsumo Finanza premia la Cassa Rurale Fvg

La Cassa Rurale Fvg è una banca con solidità 'a cinque stelle': a stabilirlo è Altroconsumo Finanza, che ha valutato i principali istituti di credito della Penisola sulla base dei dati di bilancio pubblicati.

La valutazione va da un punteggio massimo pari a cinque stelle, per le banche più sicure, a un minimo di una stella. In un anno decisamente complicato, caratterizzato dal conflitto in Ucraina, dall’aumento del costo delle materie prime e dall’inflazione arrivata a livelli preoccupanti, la Cassa Rurale Fvg ha conquistato il punteggio massimo.

La società che cura la tutela e l’informazione trasparente dei consumatori ha analizzato per l’esattezza la solidità di 250 banche. Di queste, 89 si sono meritate il voto più alto.

In particolare nell’indagine sono state eseguite verifiche sui bilanci del 2021 e del primo semestre 2022, in modo da comprendere se gli istituti di credito sono 'attrezzati' per far fronte alle difficoltà che, inevitabilmente, si presenteranno nel futuro imminente.

La scala di valutazione fa riferimento a indicatori come il Cet1 Ratio, ovvero il rapporto tra il capitale ordinario versato e le attività ponderate per il rischio, e il Total capital ratio, ovvero il rapporto tra il patrimonio di vigilanza complessivo e il valore delle attività ponderate per il rischio.

“Nonostante la situazione macroeconomica e geopolitica del periodo corrente, la nostra banca ha dimostrato ai suoi soci e ai suoi clienti di essere solida e dotata di tutti gli strumenti necessari per far fronte alla crisi economica”, commenta con soddisfazione il presidente della Cassa Rurale Fvg, Tiziano Portelli.

Un risultato che rappresenta, quindi, l’ulteriore attestazione che la Cassa Rurale Fvg si conferma un valido e affidabile interlocutore del territorio, a sostegno della sua crescita socio-economica, e importante partner delle piccole e medie imprese anche sul fronte del Pnrr e della digitalizzazione.