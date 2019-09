Amazon, 100 posti di lavoro a Fiume Veneto

Manca davvero poco all'apertura della sede Amazon di Fiume Veneto, prevista tra la fine dell'estate e inizio autunno. Il nuovo deposito di smistamento da 4.500 metri quadrati creerà circa 100 posti di lavoro nel Friuli occidentale. 30 persone saranno assunte a tempo indeterminato direttamente da Amazon, come dipendenti di magazzino, mentre una settantina saranno gli autisti assunti dai corrieri partner di Amazon.



Tutti coloro interessati alle posizioni da manager possono presentare la propria candidatura sul portale https://www.amazon.jobs/it. Chi desidera candidarsi per il ruolo di operatore di magazzino, può inviare il proprio CV ad Adecco (https://www.adecco.it/offerta/addettoa-al-magazzino-amazon-fiume-veneto-magazzino-logistica-trasporti?ID=630dbff2-21f5-4a1e-bd2d-3b446cd4817f).



Ruolo di Amazon nel ricollocamento dei dipendenti di Mercatone Uno e Karcher che hanno perso il lavoro

Sono in corso le fasi di selezione per il personale del deposito di smistamento di Fiume Veneto. Chi è interessato alle posizioni da manager può presentare la propria candidatura sul portale https://www.amazon.jobs/it. Chi desidera candidarsi per il ruolo di operatore di magazzino, può inviare il proprio cv tramite il sito https://www.adecco.it/offerta/addettoa-al-magazzino-amazon-fiume-veneto-magazzino-logistica-trasporti?ID=630dbff2-21f5-4a1e-bd2d-3b446cd4817f