Amazon, via alle assunzioni a Fiume Veneto

Amazon ha iniziato l’arruolamento del personale per il deposito di smistamento che aprirà a Fiume Veneto, come annunciato a maggio dal colosso americano dell’e-commerce. "I lavori di costruzione procedono secondo le tempistiche stimate – spiega l’azienda - e l’apertura è prevista in tempo utile per consentire al nuovo deposito di supportare il periodo di picco di Natale”.

Nel mirino c’è l’apertura in autunno, ma potrebbe esserci un’accelerata per essere operativi entro fine estate. Il nuovo deposito di smistamento da 4.500 metri quadrati creerà circa 100 posti di lavoro a tempo indeterminato. In questi giorni sono iniziati i colloqui per le posizioni di operatore al magazzino a cura della agenzia interinale Adecco, alla quale è possibile per chi fosse interessato mandare il curriculum.

Il lavoro prevedrebbe turni di sei ore, spalmati nel corso di quattro giorni a settimana, nella fascia oraria da mezzanotte alle 6, ma l’impegno richiesto potrebbe variare in base ai carichi di lavoro. Nella richiesta è specificato che “la risorsa prescelta si occuperà delle attività di ricezione, smistamento e stoccaggio della merce. Viene richiesta minima esperienza in magazzino o nel settore Gdo come addetti alla vendita, al rifornimento scaffali o al picking, una conoscenza a livello base dei principali strumenti informatici, e la disponibilità a lavorare full time su turni notturni”.

Necessaria anche l’autonomia negli spostamenti. L’azienda americana per Fiume Veneto sta anche ricercando le figure manageriali: possibile in questo caso l’invio della candidature attraverso il portale italiano dell’azienda nella sezione job.

Amazon, insomma, è pronto allo sbarco in terra friulana e potrebbe anche dare una mano a risolvere le situazioni di crisi occupazionale, come quelle di Trischitta, Mercatone Uno e Karcher. Nulla di ufficiale, ma la possibilità di candidatura è aperta anche per i lavoratori interessati dai licenziamenti di quelle aziende.