Amazon lancia la vetrina del 'Made in Fvg'

Amazon inaugura oggi nella sua vetrina 'Made in Italy' una nuova sezione dedicata alle eccellenze regionali del Friuli Venezia Giulia. L’iniziativa è volta a sostenere le piccole e medie imprese della regione, svilupparne le vendite e promuoverne la tipicità in Italia e all’estero. Tutti i clienti di Amazon potranno scegliere tra un’ampia selezione di oltre 1.500 prodotti 'made in Fvg'. Sono oltre 40 gli artigiani e le aziende locali già presenti nella vetrina e che possono raggiungere nuovi clienti nei siti di Amazon.it, Amazon.de, Amazon.fr, Amazon.es, Amazon.co.uk, Amazon.co.jp, Amazon.ae e Amazon.com.

La vetrina del Fvg viene oggi inaugurata insieme a quella dell’Abruzzo, portando il totale delle sezioni regionali della vetrina Amazon Made in Italy a 12, accanto a quelle di Piemonte, Lombardia, Veneto, Emilia-Romagna, Toscana, Campania, Puglia, Calabria, Sicilia e Sardegna.

Lanciata nel 2015, la vetrina Made in Italy di Amazon oggi propone più di 1 milione di prodotti italiani in tutti gli store europei. La selezione di tipicità provenienti dal Friuli Venezia Giulia spazia dai vini, come il Refosco dal Peduncolo Rosso IGT, ai prodotti e utensili provenienti dal Distretto del Coltello di Maniago fino a toccare l’arredamento con mobili e sedie prodotti localmente.

“Ogni giorno innoviamo per aiutare le PMI a sviluppare il proprio business per essere più competitive sui mercati locali e globali. Le PMI italiane hanno già realizzato vendite all’estero per oltre 600 milioni di euro nel 2020: la dimostrazione che, anche grazie a supporto e strumenti dedicati, le aziende italiane hanno la potenzialità di raggiungere milioni di clienti in tutto il mondo con rapidità e semplicità”, commenta Xavier Flamand, VP, EU Seller Services di Amazon.

“La sezione regionale dedicata al Fvg nella vetrina Amazon Made in Italy rappresenta un’importante occasione di visibilità per le realtà artigianali e imprenditoriali locali”, commenta Ilaria Zanelotti, Director of Marketplace di Amazon in Italia. “Attraverso il supporto costante che forniamo alle piccole e medie imprese italiane nel loro percorso di digitalizzazione, vogliamo metterle nelle condizioni di allargare i propri orizzonti e di crescere esprimendo tutto il loro potenziale anche all’estero”.

Amazon ha lanciato questa nuova sezione regionale anche grazie al contributo che deriva dal più ampio “Accordo di Collaborazione” con l’Agenzia Ice, per sostenere le piccole e medie imprese aiutandole a digitalizzarsi e vendere i prodotti locali in Italia e all'estero.

“Un altro passo verso la digitalizzazione delle imprese italiane, in particolare delle piccole e medie, per rispondere ai nuovi paradigmi del commercio mondiale e dell'innovazione tecnologica", afferma Carlo Ferro, Presidente di ICE Agenzia. "L'e-commerce è uno dei sei pilastri del Patto per l'export e su questo fronte, come ICE, stiamo accelerando perché è attraverso il digitale che si affrontano le sfide della ripresa. In meno di due anni abbiamo messo in campo 31 accordi con marketplace e etailer che diventano altrettante vetrine del Made in Italy. Nel 2020 i compratori online sono stati circa 2,7 miliardi, un bacino importante e con una crescita media annua prevista del 12% per i prossimi 5 anni. Un trend, quindi, non reversibile. E il Sistema Paese, di cui ICE è un attore, sta lavorando con reazione e visione per supportare le imprese sui mercati. Le esportazioni del Friuli Venezia Giulia, hanno registrato nei primi sei mesi del 2021 una variazione percentuale del +9,3% sullo stesso periodo del 2019, superando così i livelli pre pandemia e dimostrando grande dinamismo e reattività. Un grande in bocca al lupo alle aziende del Friuli Venezia Giulia, sono sicuro che, con il supporto del Sistema Paese, sapranno posizionarsi sulla strada della ripresa".

Circa l’80% della selezione del Fvg sulla vetrina Made in Italy di Amazon è presente nella categoria Casa e Arredo (design) e circa il 15% nella categoria Casa e Cantina (food). Circa il 35% delle piccole e medie imprese della regione che vendono tramite la vetrina Made in Italy di Amazon esporta i propri prodotti all’estero.