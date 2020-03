Ambulanti pronti a fare la loro parte

Hanno resistito fino a quando è stato possibile, per portare avanti il servizio a favore del cliente. Adesso che l’emergenza da coronavirus ha imposto nuove, stringenti misure, gli ambulanti di Confcommercio del settore no-food, nel rispetto delle regole, saranno costretti a rimanere non operativi fino al 3 aprile.

Quanto, invece, al settore food (pane, formaggi, frutta, verdura, pesce), fa sapere il presidente provinciale della Fiva Confcommercio Cristian Zabeo, "saremo presenti nei mercati ove non sia prevista una ulteriore restrizione con ordinanza sindacale. Questo nell’ottica di assicurare i servizi primari ai territori sprovvisti di negozi di vicinato o supermercati nel proprio ambito comunale".

Nei comuni più grandi, prosegue Zabeo, "svolgeremo la funzione di polmone rionale per mantenere gli spostamenti, in questa fase, ridotti all'osso. Oggi chiediamo con forza alle istituzioni, allineandoci alle altre categorie economiche, il sostegno necessario affinché il nostro tessuto di micro imprese, molte delle quali a conduzione familiare, non venga spazzato via".