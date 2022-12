Ammortizzatori sociali e politiche attive e passive del lavoro

Un’occasione per tutti di saperne di più su come funzionano gli ammortizzatori sociali e soprattutto per fare il punto sul rapporto, spesso difficile, tra politiche attive e passive del lavoro: è l’iniziativa, targata Cisl Fvg, in programma per domani – 6 dicembre, dalle 9.15 presso la sala conferenze Teresina Degan, di Pordenone – e che ha per obiettivo quello di aprire un focus sugli ammortizzatori sociali, cartina di tornasole dello stato di salute del lavoro, e portare sul tavolo criticità e proposte legate alla necessità di incrementare anche l’occupabilità delle persone, anche in Friuli Venezia Giulia e alla luce di nuovi programmi come, ad esempio, GOL.

L’incontro sarà aperto da Luciano Bordin, responsabile Mercato del Lavoro Cisl Fvg, mentre l’intervento generale sulla riforma degli ammortizzatori sarà affidato all’esperta della Cisl nazionale, Livia Ricciardi. A portare, invece, il focus sul Friuli Venezia Giulia e sulla situazione del mercato del lavoro e le ricadute degli ammortizzatori sociali in regione, saranno: Annamaria Betto, direttrice provinciale Inps Pordenone, Gabriele Giuga, direttore Agenzia Inps Spilimbergo, Dario Bruni, presidente EBIART Fvg, ed i direttori centrali ella direzione lavoro, formazione, istruzione, famiglia Regione Fvg, Nicola Manfren e Anna D’Angelo. Con loro si parlerà del ruolo della contrattazione nella gestione degli ammortizzatori sociali, del potenziamento dei centri per l’impiego, della formazione per l’up e re-skilling delle persone. Chiuderà i lavori, il segretario generale Cisl Fvg, Alberto Monticco.