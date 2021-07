Ampliamento Kronospan, accolta la proroga dei termini

La Regione ha accolto oggi la proroga dei termini di presentazione delle integrazioni e osservazioni richieste nell’ambito del Paur, l’iter amministrativo del progetto di ampliamento della Kronospan.

"La proroga, che formalmente pone come termine ultimo di presentazione la data del 10 gennaio 2022, è una possibilità prevista dallo stesso iter amministrativo e che l'azienda utilizzerà per poter rispondere, in maniera trasparente, completa ed esaustiva, alle richieste che l’Amministrazione regionale ha formalizzato al termine della fase di consultazione pubblica", fa sapere Kronospan Italia in una nota.

"Abbiamo preso atto anche delle osservazioni che provengono dall’Amministrazione comunale di San Vito al Tagliamento, basate sugli esiti della perizia dell'ingegner Boscolo dell’Università di Trieste, il consulente del Comune che ha messo in evidenza come il progetto sia caratterizzato dall’aderenza ai più moderni standard di gestione e da soluzioni che possono ritenersi all’avanguardia. Tali osservazioni sono già in fase di analisi", rileva ancora l’azienda.

"Proseguiamo nel percorso d'informazione e dialogo costruttivo con i cittadini: è possibile - prenotandosi attraverso la mail improntagreen@kronospan-italia.it - visitare l’azienda e conoscere in prima persona il progetto in tutti i suoi reali aspetti. A breve sarà inoltre online un sito web informativo che darà la possibilità di approfondire gli aspetti tecnici del progetto e inviare delle domande a cui verrà data risposta all’interno del sito stesso".