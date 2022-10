Ampliamento Kronospan, tutto rinviato al 2 novembre

Altre due settimane. Questo il tempo che si è presa la Regione per una decisione, probabilmente definitiva, sull'ampliamento della Kronospan in zona industriale Ponterosso a San Vito al Tagliamento.

Nella Conferenza dei servizi, con tutti gli Enti e i portatori d'interesse coinvolti, solo il Comune sanvitese ha espresso, come già in precedenza, parere negativo, per una serie di elementi logistici e ambientali.

Seppur con alcune prescrizioni, gli altri attori – su tutti Arpa Fvg e AsFo – hanno dato il via libera al progetto da 250 milioni di euro della multinazionale austriaca, che produce pannelli da legno riciclato, e della controllata Silva, che si occupa dello stoccaggio.

Ma tutto è rinviato al 2 novembre, quando saranno prodotti altri documenti integrativi. Nel mezzo, però, ci sarà un'altra importante tappa, forse la più delicata e che riguarda i terreni sui quali dovrebbe sorgere l'impianto.

Il 28 ottobre il Tar di Trieste è chiamato a esprimersi sul contenzioso che riguarda gli espropri da parte del Consorzio Ponterosso degli appezzamenti ora in mano all'azienda vicentina Filleo Costruzioni, che ha presentato un proprio progetto, del valore di 25 milioni di euro, per realizzare uno stabilimento 'green' per la produzione di prefabbricati e pitture per l'edilizia.

Il Comune di San Vito ha fatto chiaramente intendere che non rilascerà autorizzazione a costruire a Kronospan se non dopo l'avvenuta acquisizione di quei terreni. Tra un paio di settimane arriverà il responso, ma non si escludono ulteriori colpi di scena.