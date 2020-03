Ance Fvg invita a chiudere i cantieri

"La situazione di emergenza sanitaria che stiamo vivendo impone di decidere e agire consapevolmente con grande senso di responsabilità ponendo in essere una forte azione di fermo delle attività economiche non essenziali per contenere la diffusione dei contagi. Condividendo e apprezzando l’operato e l’autorevolezza della nostra Regione abbiamo deciso", dichiara Roberto Contessi, presidente dei costruttori del Fvg, "di unirci nella gestione di questa crisi, invitando tutte le imprese a fermare i cantieri: realtà produttive complesse, con delle specificità uniche e diverse da cantiere a cantiere - presenti non solo sul territorio regionale ma anche nazionale ed europeo - che non consentono, per la loro tipologia, il rispetto delle disposizioni urgenti introdotte dai decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri per il contenimento dell’emergenza da Covid-19 e, quindi, in ultima analisi, della tutela della salute delle maestranze e delle loro famiglie".

"Ma per evitare che all’emergenza sanitaria si aggiunga un’emergenza economica è necessario - come condiviso nella riunione del Consiglio Generale di Ance Fvg - che il governo nazionale e regionale, nel rispetto delle diverse responsabilità, predispongano straordinari strumenti di sostegno per le imprese e i lavoratori: dalla previsione di adeguati ammortizzatori sociali, al posticipo automatico delle scadenze contrattuali, al differimento dei termini degli adempimenti tributari e contributivi e alla sospensione delle procedure di gara".