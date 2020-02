Anche a Udine la Nicoli Scuola Autisti

Formula che vince non si cambia, anzi si migliora, e si esporta fuori provincia. Così, dopo il successo dello scorso anno in provincia di Bergamo, quando sei autisti sono stati formati e assunti nell’azienda, la Nicoli Trasporti Spedizioni, azienda di Albino (Bergamo), propone anche sul territorio di Udine la “Nicoli Scuola Autisti”, riservata ai giovani dai 21 ai 29 anni. Un’opportunità per i giovani friulani alla ricerca di un lavoro stimolante, certo complesso e faticoso, ma capace di regalare grandi soddisfazioni, come quello dell’autista professionale.

“La nostra azienda, specializzata nel trasporto conto terzi, si sta ampliando sul territorio nazionale con nuove sedi e filiali", afferma il direttore generale Matteo Magoni. "Siamo presenti a Udine, Ravenna, San Giorgio di Nogaro, Reggio Emilia, Carimate (Como), Livorno, Marghera, Torino, Genova e Piombino. Una presenza capillare, in forte evoluzione. Per questo, siamo alla ricerca di autisti in tutti i nostri poli logistici del nord e centro Italia, quindi anche nella provincia di Udine: in totale, servono circa 50 nuovi conducenti, per sostenere lo sviluppo del nostro business. Abbiamo provato diverse strade, ma i canali tradizionali non sono stati sufficienti. Così, nell’aprile 2019, grazie al supporto avuto dalla Fondazione “Et Labora” di Bergamo (agenzia per il lavoro, che offre alle imprese servizi di consulenza per la ricerca e selezione del personale, ndr) abbiamo lanciato una scuola per autisti rivolta ai giovani: un modo intelligente per trovare una soluzione al problema, oltre a creare nuove opportunità di accesso alla professione per giovani volenterosi”.

Il polo logistico di Udine della Nicoli Trasporti Spedizioni si trova in via mons. Corrado Peronio, vicino al cimitero urbano di San Vito. È stato aperto nel 2015, per potenziare la rete distributiva per il trasporto delle materie prime dei clienti del Nord-Est. Ha una flotta di 20 bilici, in grado di coprire mille viaggi al mese, che nel corso del 2020 sarà implementata con 15 nuovi trattori Iveco “Nuovo Stralis S-Way LNG, cioè mezzi “Liquefied Natural Gas”, alimentati a gas naturale liquefatto (o bio-metano), che consentono una riduzione delle emissioni di CO2 pari al 95%; questo senza compromettere la capacità di carico, la produttività, né tantomeno la competitività. Infatti, ai notevoli vantaggi in termini di sostenibilità ambientale l’LNG permette di ridurre ulteriormente la tara del veicolo e di aumentarne il carico utile.

“La Scuola Autisti 2020 prenderà il via nel mese di febbraio, a Bergamo" continua Magoni. "Avrà una durata di sei mesi, fino a luglio, con un impegno di otto ore al giorno, per cinque giorni alla settimana. Quanti vorranno frequentare la scuola dovranno gioco-forza trasferirsi a Bergamo, ma sono previsti rimborsi spese e agevolazioni logistiche. Ma se il numero dei candidati dovesse risultare alto, è possibile l’apertura a Udine di una succursale della scuola autisti di Albino”.

La scuola permette di poter accedere alla professione di autista, conseguendo sia la patente sia la Carta di Qualificazione del Conducente (CQC) a costo zero, completamente pagate dall’azienda; inoltre, cosa non da poco è garantito l’inserimento nel mondo del lavoro, con l’immediata assunzione alla Nicoli Trasporti Spedizioni, mediante un contratto di apprendistato professionalizzante.

Per informazioni www.nicoligroup.com o inviare la richiesta di candidatura a selezione@nicoligroup.com