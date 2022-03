Anche Faber rallenta la produzione

Lo scenario internazionale continua ad avere pesanti ripercussioni anche sulle imprese della nostra regione. L'ultimo caso, in ordine di tempo, è quello della Faber Industrie Spa di Cividale del Friuli, azienda nata nel 1972 e leader mondiale nella produzione di bombole, sistemi per lo stoccaggio di gas ad alta pressione per l'energia pulita, settore industriale e medicale.

“La situazione che si è venuta a creare, prima per gli aumenti delle materie prime e, in certi casi, per la difficoltà del loro reperimento, e adesso per gli aumenti smisurati dell’energia e del gas, ha superato i livelli di guardia”, fanno sapere da Faber. “Gli aumenti di energia e del gas in particolare, in questo momento, non giustificano la produzione”.

“Per il momento stiamo optando per un fermo produttivo solamente in certi reparti per evitare disagi e ripercussioni sul mercato”, fanno sapere ancora dalla proprietà. “Ma, in mancanza di un’immediata discesa dei costi energetici, bisognerà prendere provvedimenti più drastici. Inoltre, apparteniamo a una filiera energivora e gasivora in cui già alcuni dei nostri fornitori di acciaio hanno chiuso la produzione. Ci aspettiamo un forte intervento del Governo per calmierare i costi energetici e stabilizzare il mercato”.