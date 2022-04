Anche il Lama Fvg partecipa a SamuExpo

Anche l’Università di Udine partecipa, con il Laboratorio di meccatronica avanzata Lama Fvg, a SamuExpo 2022, il salone dei settori metalmeccanico, plastico e subfornitura in corso a Pordenone Fiere fino al 2 aprile. Lo stand del Laboratorio si trova nel padiglione 8 della fiera, aperta fino a sabato 2 aprile dalle 9.30 alle 18.

Il Lama Fvg è presente a SamuExpo perché, spiega il responsabile scientifico del laboratorio, Marco Sortino, "l’Advanced Manufacturing Valley prefigurata dalla Regione Friuli Venezia Giulia è una visione e una prospettiva di sviluppo che coniuga l’eccellenza manifatturiera del territorio con le opportunità offerte dalla digitalizzazione e dalla tecnologia per aumentare la competitività regionale e renderlo maggiormente attrattivo per nuovi investimenti, talenti e competenze strategiche. Con la partecipazione a questa importante fiera, Lama Fvg – sottolinea Sortino – vuole contribuire alla testimonianza concreta di questa visione nei confronti degli ospiti dell’evento pordenonese".

Il Laboratorio di meccatronica avanzata è un centro internazionale di eccellenza per l’innovazione industriale nato dalla collaborazione tra le università di Udine, Trieste e la Scuola internazionale superiore di studi avanzati (Sissa).

Inaugurato nel luglio 2016, ha sede negli spazi del Village Labs dell’ateneo friulano, in via Sondrio a Udine. Il Laboratorio sviluppa in collaborazione con importanti realtà industriale concetti di automazione industriale avanzata, manutenzione predittiva e trasformazione di dati in valore attraverso applicazioni digital twin. Lama Fvg è inoltre centro di competenza per le tecnologie di stampa 3D per i metalli. I suoi partner tecnici sono Hexagon ed Almatec per la parte di simulazione di processo e metrologia avanzata e Beckhoff per la parte di automazione industriale.