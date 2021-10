Anche in Fvg è boom dell'e-commerce

In Friuli Venezia Giulia continua la crescita delle consegne dei pacchi e-commerce da parte di Poste Italiane. Nei primi otto mesi del 2021 il Gruppo guidato da Matteo Del Fante ha registrato un aumento dei volumi del 32% rispetto allo stesso periodo del 2020, anno nel quale, complice la pandemia, si era già verificato un forte incremento degli acquisti online.

Grazie alla capillarità e all’efficienza della propria rete di distribuzione, in regione Poste Italiane può contare su 16 Centri di distribuzione (Pordenone 5, Trieste 2, Gorizia 2, Udine 7) e una flotta composta da 733 mezzi (342 automobili e 391 motorini), e grazie ad un modello di recapito innovativo al servizio dei cittadini, continua a garantire le consegne su tutto il territorio, dalle località più remote fino alle grandi città.

Ogni giorno in Italia vengono consegnati circa un milione di pacchi, portando il gruppo ad essere leader nel mercato dell’e-commerce, grazie ad una rete di prossimità nella quale il 94% degli italiani si trova a non più di cinque minuti di distanza da un punto di erogazione dei servizi di Poste italiane.

Oltre alla logistica tradizionale, la distribuzione di Poste può contare sulla rete Punto Poste, l’insieme di attività commerciali che offrono i servizi di ritiro e spedizioni pacchi, che conta 10.000 tabaccherie, bar, cartolerie, negozi ed edicole presso le quali è possibile ritirare i propri acquisti in modo semplice e veloce. In Friuli Venezia Giulia sono 214 gli esercizi aderenti alla Rete Punto Poste. Inoltre sul territorio regionale sono presenti 3 Locker (Udine, Gorizia e Trieste), i punti self-service con orari di apertura estesi attraverso i quali è possibile anche effettuare il reso dei propri acquisti online che devono essere spediti con Poste Italiane.

In quest’ultimo anno la consegna e-commerce di Poste Italiane si è arricchita di nuovi servizi. Attraverso l’utilizzo dell’intelligenza artificiale, è infatti possibile consultare lo stato della spedizione direttamente via WhatsApp. Con il servizio di tracciatura online, già disponibile su web ed APP, si può tracciare lo stato della spedizione in modo semplice e veloce, per qualsiasi tipo di prodotto di Poste Italiane.

Inviando un messaggio WhatsApp al numero 3715003715, si entra in contatto con l’Assistente Digitale Poste, che restituisce un apposito link alle informazioni richieste per verificare lo stato della spedizione. Per eseguire la tracciatura è necessario indicare il codice di invio presente sotto il simbolo a barre del prodotto inviato o, in caso di acquisto online, il numero fornito dal venditore.