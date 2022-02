Anche in Fvg siglato il protocollo 'Inps per tutti'

Prende avvio anche in Friuli Venezia Giulia il progetto nazionale Inps per tutti, con il quale l’Istituto di previdenza vuole rendere più accessibili le prestazioni sociali alle persone in condizione di emarginazione e fragilità. Il progetto sarà presentato il 24 febbraio alle 11.30, in collegamento online mediante Microsoft Teams, alla presenza del presidente Inps, Pasquale Tridico, dei componenti del Consiglio di Amministrazione dell’Istituto, dell’assessore regionale Alessia Rosolen e del vescovo della Diocesi di Concordia Pordenone, monsignor Giuseppe Pellegrini.

Saranno presenti i direttori delle undici associazioni del settore che hanno aderito all’iniziativa e che collaboreranno per segnalare i potenziali beneficiari delle prestazioni socioassistenziali tutelando così i bisogni sociali ed economici del singolo e della famiglia.

La sottoscrizione di questa convenzione nasce dalla volontà dei vertici dell’Istituto di raggiungere tutti i cittadini, anche quelli che per diversi motivi sono ai margini del contesto sociale.

Il progetto è già stato testato con successo in alcune regioni e in grandi aree urbane del Paese, tra le quali Milano e Roma, e dall'esperienza fatta si conferma che in precedenza gli strumenti messi a disposizione per sopperire ai bisogni sociali non sempre giungevano a destinazione.

L’Istituto è diventato, in questi ultimi anni, punto di riferimento sempre più rilevante per il paese per supportare tutti coloro che richiedono prestazioni al fine di superare momentanee o consolidate situazioni di difficoltà economiche, lavorative e di inclusione sociale. Problematiche che sono sicuramente presenti anche nel nostro territorio regionale nonostante l’impulso economico garantisca maggiormente i nuclei familiari rispetto alle condizioni di emarginazione presenti in altre realtà del paese.

Il Friuli Venezia Giulia vede un minor impatto, infatti, del reddito di cittadinanza, misura cardine della lotta alla povertà, connotandosi, al contrario, per una forte incidenza delle prestazioni pensionistiche e di invalidità civile conseguenti all’età media avanzata della popolazione.

L’Inps, anche in Fvg, ha garantito la stabilità sociale nel pieno della pandemia dovendo far fronte ad un incremento delle prestazioni sugli ammortizzatori sociali pari a 42 volte, beneficiando anche della collaborazione, nella prima fase, della regione per quanto concerne la cassa integrazione in deroga.

Il rischio, in un quadro così articolato, è quello di non riuscire a raggiungere tutti tanto più che le prestazioni sono a domanda telematica dell‘interessato, direttamente o tramite gli intermediari. Vi sono soggetti che, ai margini della società, non sono in grado di rappresentare i propri diritti perché non li conoscono, o non sono in condizione di farli valere e hanno bisogno, dunque, di essere guidati per esercitarli.

Da qui nasce il progetto di collaborazione con le associazioni di volontariato al fine di creare una rete efficace di relazioni che consenta di individuare bisogni e prevederne la richiesta all’Inps.

Il progetto Inps per tutti si prefigge, dunque, di non lasciare indietro nessuno nell’ottica di una sensibilità sociale che sta caratterizzando l’azione dell’Istituto. Undici sono le associazioni che hanno scelto di collaborare per l’individuazione dei destinatari e delle prestazioni a cui hanno diritto.

Tra queste è significativa, in Friuli Venezia Giulia, la presenza delle associazioni che tutelano le donne vittime di violenza (è di recente istituzione la prestazione denominata Reddito di libertà) a dimostrazione della volontà di ricomprendere il più possibile i soggetti fragili a cui lo Stato, attraverso l’Inps, vuole fornire sostegno per farli sentire membri della Comunità.

In Fvg hanno aderito le seguenti associazioni del terzo settore: Caritas Diocesana Trieste, Caritas Diocesana Gorizia, Caritas Diocesana Udine, Caritas Diocesana Pordenone Concordia Sagittaria, Comunità San Martino al Campo, Comunità di Sant’Egidio, Goap Trieste, Da donna a donna Odv, Iotunoivoi donne insieme, Voce donna Onlus Pordenone e Tolmezzo e Sos rosa Odv