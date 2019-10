Anche la Danieli all’incontro Trump-Mattarella

C’era anche il Friuli ieri, alla Casa Bianca, all’incontro fra il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, e quello degli Stati Uniti, Donald Trump.

Della delegazione che sta accompagnando il Capo dello Stato italiano nella sua visita negli Usa, infatti, fa parte Gianpietro Benedetti, presidente del gruppo Danieli di Buttrio, uno dei più grandi costruttori di impianti siderurgici al mondo.

L’incontro fra Mattarella e Trump è avvenuto in un momento delicatissimo, sia sul piano politico internazionale per l’offensiva turca in Siria, sia su quello economico per la guerra dei dazi fra Stati Uniti ed Europa. Proprio su questo terreno sono emerse le nette differenze di visione fra Mattarella e Trump, anche se entrambi hanno sottolineato l’ottimo stato dei rapporti che da sempre legano Stati Uniti e Italia.

Prima di recarsi all’incontro tra Trump e Conte, il presidente Benedetti ha deviato per il Messico per verificare di persona gli ottimi risultati della nuova acciaieria realizzata per conto dello storico cliente Deacero ed entrata in servizio un anno fa. Un impianto completo - il quarto fornito al gruppo siderurgico messicano – realizzato in appena 20 mesi con un investimento di 650 milioni di dollari americani.