Andrea Illy spinge per la decarbonizzazione

"La sfida per la decarbonizzazione è straordinaria ed è un imperativo. Se non decarbonizziamo verrà meno la vita sul pianeta". Lo ha detto il presidente di Illy caffè, Andrea Illy, nel corso della conferenza annuale dell’Ispi, l’Istituto per gli studi di politica internazionale.

"C'è un grande tema tecnologico, perché dobbiamo azzerare le emissioni”, ha aggiunto Illy. “Questo implica fare una transizione verso energie rinnovabili di cui non abbiamo ancora tutte le tecnologie. Servono investimenti straordinari, che non possono arrivare solo dal pubblico ma principalmente dal privato. Quindi, l'impresa nei prossimi anni si troverà sempre più in uno scenario in cui dovranno reagire, con dinamiche completamente nuove".