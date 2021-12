Andrea Musig alla guida la Cassa Rurale Fvg

Il 2021 sarà per la Cassa Rurale Fvg un anno da ricordare: in seguito al perfezionamento del progetto di aggregazione con la consorella Bcc Turriaco, è stata completata un’operazione importante volta a rendere l’istituto di credito ancora più forte e capace di coniugare il suo ruolo di sostegno e sviluppo territoriale con la necessità di innovare ed essere al passo con i tempi.

Proprio nella Bcc di Turriaco è cresciuto il neodirettore generale della Cassa Rurale Fvg, Andrea Musig, che intende mettere a frutto le competenze acquisite sul campo: “Nel corso degli anni ho avuto modo di conoscere a fondo la banca in tutti i suoi vari aspetti. In questa nuova esperienza impiegherò le mie competenze per far evolvere la struttura organizzativa della Cassa: le nuove sfide e le esigenze dei nostri Soci, ma anche dei clienti e delle aziende, impongono una maggiore specializzazione nei processi in filiale ma non solo. Sarà un fattore distintivo offrire servizi sempre più mirati alle loro necessità e a quelle del territorio di riferimento di ciascuna filiale. In questa ottica sarò al servizio della nostra Cassa, forte anche della squadra di collaboratori che mi affianca e che, ne sono certo, saprà dare il meglio di se. L’obiettivo principale della fusione dovrà essere quello di rafforzare la Cassa e farla diventare un attore trainante dell’economia dei nostri territori. La Cassa deve creare sempre più valore per i Soci, clienti ed aziende in una zona di competenza che si allarga da Gorizia a Trieste fino a lambire il comune di Udine".

"Fare banca è sempre più complesso perciò spetta a noi cambiare, innovare, avere lo spirito dei soci fondatori che nel 1896 intrapresero un’azione rivoluzionaria quale appunto fondare le Casse, di fronte alla quale i cambiamenti di oggi sono poca cosa. Essere Cassa Rurale deve voler dire essere diversi da una banca ordinaria, fare tesoro del passato e guardare con fiducia nelle nostre forze e al futuro”.