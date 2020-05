Andrea Sasso ceo di Italian Design Brands

Andrea Sasso, manager di grande esperienza sviluppata in gran parte come top manager e Ceo di società quotate (Merloni Elettrodomestici/Indesit Company, Pirelli Tyre, Elica, Marazzi e iGuzzini illuminazione) è stato nominato Presidente e Chief Executive Officer - CEO del Gruppo Italian Design Brands (IDB).

Giovanni Gervasoni, attuale Presidente, e il fratello Michele, che detengono il 30% di IDB continueranno a rimanere attivamente coinvolti nello sviluppo del Gruppo che hanno contribuito a creare ed a fare parte del consiglio di amministrazione di IDB, mantenendole posizioni (rispettivamente) di Presidente Esecutivo ed Amministratore Delegato della società Gervasoni Spa, oggi controllata dal Gruppo IDB e dalla quale il polo del design è inizialmente partito.

Giorgio Gobbi continuerà a ricoprire la carica di Managing Director di IDB ed affiancherà Andrea Sasso nel processo di sviluppo e valorizzazione del Gruppo. Gobbi ricoprirà anche la carica di CEO della società partecipata Meridiani SpA.

Questa scelta è legata alla decisione di quotare il Gruppo IDB in Borsa nei prossimi anni ed alla necessità di dotare la società di una governance moderna e di una struttura manageriale sempre più autonoma, solida e professionale, in un momento di mercato molto difficile e in considerazione della grande crescita e conseguente maggiore dimensione e complessità del Gruppo, che con ben sette società partecipate ha l'ambizione di essere sempre di più un polo di riferimento per il design e l'arredamento italiano di qualità.

L'entrata di un manager di grandissima esperienza e riconosciuta capacità come Sasso agevolerà il raggiungimento degli ambiziosi obiettivi che il Gruppo si è posto per i prossimi anni, affrontando in modo strutturato l'attuale situazione di criticità dei mercati e ponendo delle solide basi per prepararsi al meglio alla fase di ripresa.

Andrea Sasso, 54 anni, è Presidente e Amministratore Delegato del Gruppo IDB (Italian Design Brands) da maggio 2020 nonché Consigliere di Amministrazione, Membro del Comitato Strategico e Membro del Comitato di Remunerazione di Umbra Group da Maggio 2016. Ha iniziato la sua carriera nel 1990 nel Gruppo Merloni-Elettrodomestici/Indesit Company, ricoprendo incarichi di crescente responsabilità fino a diventare Chief Operating Officer e Chief Commercial Officer.

E’ stato Country Manager Italia di Pirelli Tyre, Amministratore Delegato del Gruppo Elica, Amministratore Delegato del Gruppo Marazzi, Presidente di Teuco, Amministratore Delegato del Gruppo FIMAG, Amministratore Delegato di iGuzzini illuminazione e Membro del General Management Council di AB Fagerhult. E’ stato Presidente di Confindustria CECED Italia, l’associazione federata ANIE, dei produttori di apparecchi domestici e professionali, Membro Permanente di Confindustria Ancona e di Confindustria Ceramica, Membro della World Class Manufacturing Association e della Young Presidents’ Organization.

Laureato con Lode in Economia e Commercio all’Università degli Studi di Ancona, ha completato l’International Executive Programme all’INSEAD (Fontainebleau/Singapore).