Angela Bortoluzzi alla presidenza di Condifesa Fvg

Rinnovo delle cariche in Condifesa Friuli Venezia Giulia, associazione di imprenditori agricoli nata nel 2007 dalla fusione dei Consorzi di Gorizia, Pordenone e Udine. Approvato il bilancio (con un utile di 11.325 euro dopo l’incremento di 100mila euro della dotazione del fondo svalutazione crediti), il presidente Fabio Benedetti e il cda uscente hanno consegnato il Consorzio di difesa ai nuovi amministratori.

Benedetti lascia al termine del secondo mandato, come pure il vice Carlantonio Turco e i consiglieri, per favorire un naturale ricambio. Il nuovo Consiglio, precisa il direttore Daniele Giacomel, parte con una dotazione di 2.455 imprese socie, prevalentemente friulane, un conto economico che pareggia a 26.777.075 euro ed è composto da 11 membri, dei quali ben sette sono alla prima nomina.

L’assemblea ha inoltre eletto il nuovo Comitato di Controllo, formato da tre professionisti revisori contabili, che garantisce un’attenta verifica sulla regolarità amministrativa. Nel nuovo cda, i dirigenti, che rappresentano territorialmente l’intera regione, sono di provata competenza nei rispettivi comparti produttivi agricoli.

Come nuovo presidente la scelta del Consiglio è ricaduta su Angela Bortoluzzi, giovane imprenditrice vitivinicola di Gradisca d’Isonzo, presidente della Coldiretti Gorizia. "Ringrazio gli amministratori uscenti per la dedizione riservata al Condifesa in tutti questi anni – le prime parole della neo eletta – e sono pronta a raccogliere il testimone verso nuove sfide, a servizio delle imprese agricole del territorio. Il Condifesa Fvg è uno strumento proprio delle imprese e deve essere loro utile per mettere in sicurezza il reddito prodotto nel modo più conveniente possibile".