Animaimpresa Day, una giornata al servizio del futuro

Innovazione digitale al servizio dello sviluppo sostenibile delle aziende: questo il tema affrontato venerdì 22 ottobre durante l’Animaimpresa day, appuntamento annuale con la Responsabilità Sociale d’impresa organizzato dall’omonimo network.

Dopo i saluti ad opera della Presidente di Animaimpresa Valeria Broggian e del portavoce del Gruppo Giovani dell’Associazione, Stefano Treu, si sono alternati gli interventi di Stefania Troiano, che ha portato i saluti del Rettore dell’Università di Udine, Anna Mareschi Danieli, Presidente di Confindustria Udine, Michela Del Piero, Presidente Civibank e Lydia Alessio – Vernì, dirigente dell’Agenzia regionale Lavoro & SviluppoImpresa. L’evento realizzato con il sostegno di Civibank, ha potuto contare sul patrocinio dell’Università degli Studi di Udine e di Confindustria Udine. Molteplici enti, dunque, a dimostrare l’ampio interesse per la tematica oggetto del convegno: il rapporto tra Innovazione Digitale e Sostenibilità. Un pomeriggio per riconoscere il ruolo dell’associazione Animaimpresa, che da più di 12 anni ispira le aziende a rigenerarsi in chiave sostenibile, condividendo buone pratiche e promuovendo il cambiamento.

Il palco è stato inaugurato da un illuminante intervento ad opera di Roberto Siagri che, presentando il suo ultimo libro, ha guidato i presenti in un viaggio verso il futuro – un futuro più sostenibile grazie al passaggio ad un’economia di servitizzazione, che prediligerà l’utilizzo al posto del possesso. Il prof. Mario Minoja dell’Università di Udine, ha poi permesso di riflettere sull’evoluzione del panorama sociale ed economico, con un focus sul ruolo della digitalizzazione, con i suoi rischi e le sue potenzialità. Infine, Daniele Modesto, ad di Zero Vertical Farms, ha presentato il suo innovativo modello di business, dando un segnale forte, chiaro e di grande ispirazione: il futuro è già qui, sta alle aziende prenderne atto ed agire di conseguenza.

A seguire, due tavole rotonde hanno dato voce a eccellenze del nostro territorio in termini di innovazione tecnologica, digitale e sociale, facilitando variegate riflessioni, su presente e futuro. Sotto la dinamica guida del prof. Francesco Marangon, dell’Università degli Studi di Udine, si ha avuto modo di ascoltare le esperienze di Fabiano Benedetti, AD di beanTech, Stefano Rosa Uliana, CEO di Calligaris Group, Vito Rotondi, CEO di M.E.P. Macchine Elettroniche Piegatrici, Gianluca Tesolin, AD di Bofrost. E ancora, Maria Teresa Tonutti, AD di Tonutti Tecniche Grafiche, Andrea Virgilio, CEO di Heply e Michele Poletto, Operations Manager di Refrion Group.

La Presidente di Animaimpresa, Valeria Broggian, ha dichiarato: “Noi aziende dobbiamo evolvere e metterci in discussione. Giovani, ambiente e comunità sono tasselli imprescindibili su cui puntare – soprattutto grazie a processi d’innovazione digitale - per rendere la nostra regione attraente, per cervelli in fuga ed investimenti. Oggi abbiamo dimostrato quanto il tessuto imprenditoriale del nostro territorio – anche grazie al ruolo di Animaimpresa in questi 12 anni - sia già consapevole che un’azienda, per considerarsi tale, debba prendersi carico di una responsabilità nuova, sociale e territoriale. Continueremo a lavorare, insieme ai nostri associati, per promuovere questa visione".

L’Animaimpresa Day si conferma volano di divulgazione sulla sostenibilità ed appuntamento imprescindibile per analizzare la società ed impegnarsi, facendo rete, a prendersi le proprie responsabilità per migliorarla.