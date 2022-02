Animaimpresa lancia 'Sostenibilità a Sistema'

Le aziende della nostra regione hanno uno strumento in più per operare sul territorio in ottica di sviluppo sostenibile: il progetto in partenza “Sostenibilità a Sistema” – network sinergici per la promozione della Responsabilità Sociale d’Impresa in Friuli Venezia Giulia, finanziato dalla Regione.

Il progetto, che vede l’associazione Animaimpresa capofila, conta un ampio partenariato multistakeholder per attuare, in maniera capillare, progettazioni su tutto il territorio. L’iniziativa è dedicata a guidare le aziende a un corretto approccio alla sostenibilità, accompagnandole nell’acquisizione di competenze e facilitando processi d’innovazione.

"Un punto di partenza, sicuramente, ma anche un punto di arrivo – commenta la Presidente dell’Associazione Valeria Broggian - Sostenibilità a Sistema è il riconoscimento del Valore di quanto fatto da Animaimpresa in questi anni. La collaborazione di tanti partner e l’appoggio da parte dell’Agenzia Lavoro & SviluppoImpresa sono per noi la conferma che la strada intrapresa, in tempi non sospetti, è quella giusta. Siamo entusiasti all’idea di continuare a facilitare processi di Responsabilità Sociale nelle aziende del nostro territorio, forti ed orgogliosi di poter contare su tanti alleati".

Il programma delle iniziative, ancora in via di definizione, sarà modulato in diversi format d’incontro, anche nelle aziende, formazione e divulgazione. Saranno molteplici le occasioni di alfabetizzazione alla sostenibilità dedicate alle imprese: convegni, incontri, gaming, così come l’accompagnamento diretto nell’acquisizione di competenze strategiche per lo sviluppo sostenibile tramite strumenti e approcci innovativi.

A latere, il progetto prevede di strutturare, tramite la collaborazione con Ires Fvg, un Osservatorio su best practices e approcci alla Sostenibilità aziendale del territorio, per creare una mappatura che consenta di tenere traccia delle ricadute positive del progetto, creando un punto di partenza per eventuali implementazioni e sviluppi.

I partner operativi sono UNIS&F, IRES FVG; tra gli altri partner, locali e nazionali: l’Università degli Studi di Udine, QuiAltrove, Civibank, Confartigianato Udine, Lean Experience Factory, Impronta Etica, Avanzi Sostenibilità per Azioni, Koinetica, FinPro, Allaround, The Business Game, VastaGamma APS, Confindustria Udine, Confindustria Alto Adriatico, LegaCoop FVG.

Enti di diverso tipo, per diffondere la sostenibilità aziendale in modo pragmatico, trasversale ed incisivo su tutto il Friuli Venezia Giulia.