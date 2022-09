Animaimpresa promuove la sostenibilità a Ecocasa

Animaimpresa, da anni impegnata nella promozione della sostenibilità, è stata protagonista di Ecocasa, festival dedicato all’edilizia sostenibile. Il progetto è stato realizzato in partnership con Pordenone Fiere, che ha accolto con entusiasmo la proposta d'inserire uno stand di 56m2 progettato in ottica di economia circolare e pensato per vivere la sostenibilità attraverso un’esperienza multisensoriale.

“La collaborazione strategica con Animaimpresa ci ha permesso di dare un forte messaggio a favore della sostenibilità, facendo vivere ai visitatori un’esperienza unica. Il progetto si è sposato perfettamente con gli obiettivi di Ecocasa: far risparmiare il consumatore finale, valorizzando gli edifici e aprendo opportunità a lungo termine per gli attori del settore edilizia”, ha dichiarato il Presidente di Pordenone Fiere, Renato Pujatti.

Lo stand di Animaimpresa ha dato spazio alla riflessione sul riutilizzo dei materiali e sull’importanza delle relazioni, unendo innovazione, bellezza e creatività in una cornice sostenibile. Gli studenti del secondo anno dell’Accademia di Belle Arti di Udine, coordinati da Claudio Papa e dalla designer Luciana Bravin di Comin Arredamenti Srl, hanno ideato uno spazio con materiali e prodotti dalle caratteristiche rigorosamente sostenibili resi disponibili da Concepts by Braida Srl SB,Calligaris Spa, Conceria Pietro Presot, Grattoni1892, F.lli Vidoni Srl, Preco System Srl, Cooperativa Sociale Il Seme e Valentino Butussi.

Contestualmente sono stati organizzati tre incontri, in collaborazione con CiviBank, ai quali hanno partecipato eccellenze regionali che hanno portato la propria testimonianza, contribuendo a diffondere la sostenibilità in tutte le sue accezioni. Un grazie particolare a coloro che sono intervenuti: Lydia Alessio-Vernì, Agenzia Lavoro & SviluppoImpresa; Elisa Tomasinsig, eFrameSrl; Diego Zonta, Animaimpresa; Michele Libralato, Dipartimento Politecnico di Ingegneria e Architettura dell’Università degli Studi di Udine; Roberto Siagri, Carnia Industrial Park; Anna Maria Grattoni, Grattoni1892; Valeria Broggian, Presidente Animaimpresa; Fausto Deganutti, Accademia di Belle Arti di Udine; Luciana Bravin, Comin Arredamenti srl; Lorenzo Braida, Concepts by Braida Srl SB.

“Il progetto espositivo è stata la perfetta dimostrazione di quanto Animaimpresa faccia ogni giorno – anche grazie al progetto Sostenibilità a Sistema, finanziato dalla Regione Friuli Venezia Giulia: unire diverse realtà per migliorare tutto il territorio, un progetto alla volta”, afferma Valeria Broggian, Presidente di Animaimpresa.