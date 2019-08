Anna Fruit si aggiudica Trischitta

La Anna Fruit si è aggiudicata, in via provvisoria, l’asta per l’acquisizione della Trischitta, l’azienda di ortofrutta attiva dal 1987. Essendo l’unico soggetto a presentare l’offerta, la newco di Anna Trischitta, figlia del vecchio proprietario Maurizio, ha vinto con un’offerta di 80mila euro. Al momento, su 20 punti vendita ne sono rimasti aperti 10 in esercizio provvisorio.

L’acquisizione, però, sarà definitiva con la firma prevista per il 26 agosto ed è condizionata dal raggiungimento degli accordi sindacali, il cui nodo verterebbe principalmente sulla rinuncia delle ferie e dei permessi pregressi.

“Se la firma non ci sarà - spiega il curatore fallimentare Paoli Pilisi Cimenti - sarò costretto a chiudere e a licenziare tutti. Al momento, dato che 6 dipendenti hanno dato le dimissioni, su 74 lavoratori, 44 manterranno il posto e 24 lo perderanno. Tuttavia, già tre persone hanno manifestato l’interesse di acquisire per poco più di 3mila euro ciascuno tre punti vendita di quelli chiusi, tra i quali quello di Gemona. Se ciò dovesse avvenire, il numero delle persone senza lavoro scenderebbe ulteriormente”.

Ora la palla passa a sindacati e nuova azienda, che necessariamente dovranno incontrarsi nei prossimi giorni. “L’accordo - spiega Marica Baio della Filcams Cgil Pordenone – non è stato siglato. A ogni modo, abbiamo già stabilito che, in caso ci fosse necessità di assumere personale, questo sarà ripescato tra i lavoratori licenziati, con tutti i criteri di legge e il mantenimento dell’anzianità di servizio maturata”.