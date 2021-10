Antonio Paoletti resta alla guida della Cciaa Venezia Giulia

Antonio Paoletti è stato confermato per acclamazione dal nuovo Consiglio camerale alla presidenza della Camera di commercio Venezia Giulia per il quinquennio 2021-2026. Una scelta, quella della categorie economiche, professionali e sindacali delle ex province di Trieste e Gorizia, che intende essere una garanzia di continuità al percorso di integrazione e crescita della Venezia Giulia.

Il Consiglio camerale, insediatosi oggi nella sala Ritter della sede di Gorizia della Cciaa Vg, sarà convocato tra almeno 15 giorni per eleggere i componenti (sei compreso il presidente Paoletti) della Giunta.

"Sono davvero onorato ed emozionato – ha detto il presidente Paoletti – e consapevole dell‘importanza di questa attestazione di fiducia e assicuro tutti da subito che il mio impegno sarà sempre espresso con grande determinazione nella ricerca di una crescente integrazione tra i territori, proprio perché questa unitarietà di valori e di intenti è la nostra forza. Ringrazio per la proposta di elezione per acclamazione fatta dal direttore generale di Confindustria Alto Adriatico, Massimiliano Ciarrocchi, a dimostrazione dell’armonia collaborativa esistente tra le associazioni presenti nel Consiglio. Le linee da seguire nei prossimi anni sono già state in parte tracciate attraverso lo studio 'Venezia Giulia 2025: strategie e azioni per la competitività', elaborato con The European House Ambrosetti e realizzato con il contributo degli attori socio-economici del territorio. Condivisione, pianificazione strategica, assistenza e supporto alle imprese saranno al centro della nostra azione e già a fine gennaio (il 27 a Gorizia e il 28 a Trieste) con il Festival del Cambiamento andremo ad approfondire e definire maggiormente il nostro cammino futuro".

Erik Masten (agricoltura), Dario Bruni e Giuliano Grendene (artigianato), Michela Cattaruzza, Massimiliano Ciarrocchi, Luca Davide Farina, Michela Ceccotti (industria), Antonella Pacorig, Antonio Paoletti e Manlio Romanelli (commercio), Marco Seibessi (cooperative), Guerrino Lanci (turismo), Fabrizio Zerbini (trasporti e spedizioni), Annamaria Bradamante (credito e assicurazioni), Gianluca Madriz e Boris Peric (servizi alle imprese), Mario Giamporcaro (liberi professionisti), Giuseppe De Martino (consumatori e utenti), Gianpiero Turus (Organizzazioni sindacali dei lavoratori).