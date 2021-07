Antonio Paoletti vicepresidente vicario di Unioncamere

Antonio Paoletti, presidente della Camera di Commercio della Venezia Giulia, è stato nominato vicepresidente vicario di Unioncamere. Avrà il compito di rappresentare il terziario italiano. Paoletti era già vicepresidente nello scorso mandato e, all'interno del sistema delle Camere di commercio italiane, ha lavorato più volte negli ultimi anni assieme al nuovo presidente Andrea Prete.

"Sono molto felice di questo riconoscimento - ha commentato - e ringrazio i presidenti Sangalli e Prete per la lealtà e la stima con cui abbiamo lavorato assieme in questi ultimi anni e la condivisione degli obiettivi da perseguire in futuro. Ci aspettano sfide importanti e cercheremo di coglierle e svilupparle nell'interesse delle imprese e del sistema economico del nostro Paese".