Antonio Zamberlan guida Bcc Pordenonese e Monsile

Il Consiglio d’Amministrazione di Bcc Pordenonese e Monsile, nuova realtà bancaria sorta a dicembre 2019 dall’aggregazione dei due istituti Banca Pordenonese e Bcc Monsile, ha nominato come proprio presidente il trevigiano Antonio Zamberlan, già alla guida di Bcc Monsile, che resterà ai vertici della banca per un mandato triennale. Il Cda ha preso atto che il presidente inizialmente designato dall’assemblea dei soci di Bcc Monsile, il professor Daniele Marini - a seguito di nuovi impegni lavorativi recentemente affidatigli che lo vedranno per lungo tempo impegnato fuori regione - si è visto costretto a optare per un nuovo incarico professionale, lasciando, quindi, per senso di responsabilità la presidenza a Zamberlan, che ha accettato l’incarico. Il Cda ha contestualmente nominato Vice Presidente dell’istituto Walter Lorenzon, già Presidente di Bcc Pordenonese.

Il nuovo Consiglio d’Amministrazione risulta ora composto da 13 membri (di cui 7 precedentemente indicati da Banca Pordenonese e 6 da Bcc Monsile) che, oltre al presidente Antonio Zamberlan e al Vice Presidente Walter Lorenzon sono: Giuseppe Amadio, Paolo Amadio, Giovanni Umberto Caretta, Giancarlo De Carlo, Alessandro Moro, Guiberto Ninni Riva, Paolo Loris Rambaldini, Andrea Rizzetto, Francesco Salvadori, Mauro Verona e Daniele Marini.

La nuova banca di credito cooperativo, come già ufficializzato, ha sede legale ad Azzano Decimo, sede amministrativa a Monastier di Treviso e una rete di 58 filiali dislocate su un territorio di 93 Comuni per servire 74.300 clienti, che ogni giorno potranno contare sull’impegno e sull’esperienza di 407 dipendenti. Tra le realtà del credito cooperativo operanti fra Veneto e Friuli Venezia Giulia, appartenenti al Gruppo Iccrea, la nuova banca è la prima per numero di soci (18.178 gli attuali, incrementati dall’annuncio dell’aggregazione) e la seconda per totale di attivo.

“Sono onorato di poter portare il mio contributo e la mia esperienza al servizio di questo nuovo istituto di credito", è il primo commento di Zamberlan, "che è atteso da diverse sfide e indirizzato ad ambiziosi traguardi. Negli scorsi mesi è diventato realtà un percorso fortemente voluto dagli amministratori delle nostre due banche e diretto a imprimere ancora più vigore al consolidamento dei buoni risultati economici, allo sviluppo sostenibile della rete commerciale e alla ricerca della massima qualità di nuove idee e progetti, ideati a misura delle esigenze del territorio e dei nostri soci. Consapevoli di questa responsabilità e quindi ancora più determinati, proseguiremo lungo il solco tracciato in questi anni per essere sempre, e sempre più, quel punto di riferimento per imprese, soci e famiglie di Veneto e Friuli Venezia Giulia".