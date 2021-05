Aperta, intelligente, integrata: l’Industria del futuro

Wärtsilä Italia, Area Science Park, EY e CNR-IOM in collaborazione con il Cluster Tecnologico Nazionale Fabbrica Intelligente presentano in diretta streaming Opificio Digitale– Smart Manufacturing Ecosystem, l’iniziativa di sistema che intende creare un nuovo processo produttivo industriale intelligente e integrato.

L’evento digitale di lancio sarà trasmesso in diretta streaming giovedì 6 maggio alle 10.30 da Area Science Park.

Opificio Digitale nasce per aiutare la grande industria manifatturiera metalmeccanica a sviluppare nuovi prodotti e servizi digitali innovativi, adottabili anche da altre filiere produttive e dalle PMI in esse coinvolte. L’idea è di dare vita a un impianto produttivo evoluto, basato su un sistema operativo industriale aperto che connette tutti gli attori di una filiera: una “fabbrica diffusa”, che coinvolge fornitori, azienda e clienti, consentendo la condivisione di informazioni e dati. Un luogo dove sistemi di realtà virtuale e aumentata creano servizi a valore aggiunto come le manutenzioni da remoto, semplificano e rendono ancora più sicure le attività di training, rendono digitali le postazioni di lavoro, permettendo lo scambio di informazioni con l’operatore e tracciando l’avanzamento del lavoro, verso una produzione “Zero Defect”.

In Opificio Digitale l’impresa e la ricerca italiana si uniscono per orientare le attività di innovazione verso le esigenze di digitalizzazione dell’industria.