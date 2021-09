Aperta la seconda call per W4RES

W4RES (Women for Renewable Energy Sources) è un bando europeo che vuole individuare 25 progetti guidati da donne nel settore del riscaldamento e raffrescamento a fonti rinnovabili, con l’obiettivo di dare supporto tecnico e commerciale allo sviluppo di questi progetti d’impresa. E' finanziato grazie al programma Horizon 2020 e punta ad accelerare la partecipazione delle donne in questo settore delle energie rinnovabili, nella consapevolezza che le donne hanno grandi potenzialità in quanto agenti di cambiamento, aiutando così la comunità a raggiungere più velocemente gli obiettivi climatici del 2030. Per questo W4RES unisce soggetti e conoscenze diverse: ricerca nel campo delle energie rinnovabili, sviluppo di linee di business innovative e diritti delle donne.

Il bando è aperto a progetti che propongono:

· soluzioni innovative per l’efficientamento energetico degli edifici e/o delle città



· idee per coinvolgere le persone e ridurre la loro carbon footprint· innovazioni nella gestione sostenibile degli impatti del cambiamento climatico· altre idee, progetti o design attinenti al settore.

Il bando coinvolge otto Paesi europei: Belgio, Bulgaria, Danimarca, Germania, Grecia, Italia, Norvegia e Slovacchia. In Italia il bando è promosso da CiviESCo, la Energy Service Company di CiviBank, e A.P.R.E. – Agenzia per la Promozione della Ricerca Europea.

Una volta individuati i 25 progetti, W4RES prenderà avvio a novembre 2021 e proseguirà fino a luglio 2022, fornendo supporto strategico nello sviluppo delle seguenti aree:

· ideazione e progettazione preliminare

· analisi e pianificazione

· valutazione delle opportunità di finanziamento

· coinvolgimento delle parti interessate

· implementazione

· monitoraggio

· trasferimento e condivisione della pratica.

La data entro cui presentare il proprio progetto è il 30 settembre 2021. Le domande possono essere caricate direttamente sul sito di W4RES (in inglese); CiviESCo è a disposizione per ulteriori informazioni e per assistenza nella compilazione della domanda. Qui il link al sito su cui presentare la domanda

Riferimenti CiviESCo per informazioni e assistenza: euprojects@civiesco.it