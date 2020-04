Apertura dei negozi, babele di interpretazioni

Una vera e propria giungla di interpretazioni diverse l'una dall'altra rispetto al (complicato) tema delle attività autorizzate dai diversi decreti della Presidenza del Consiglio dei Ministri. Con il risultato che l'attività consentita in un Comune non lo è in quello vicino, evidenziando nei fatti trattamenti molto difformi anche tra esercizi a breve distanza. È quanto denuncia la Confcooperative di Udine, raccogliendo le segnalazioni che arrivano dai diversi esercizi commerciali in forma cooperativa sparsi sul territorio friulano.

"Si sta palesando, giorno dopo giorno, un eccesso di zelo in alcuni territori, che adottano interpretazioni più severe di quelle auspicate dalla stessa Presidenza del Consiglio la quale peraltro, con delle proprie risposte a quesiti, ha tentato di chiarire i margini di applicazioni dei Dpcm dell'11 e del 22 marzo. Purtroppo in molti territori le autorità di polizia locale adottano interpretazioni restrittive", dichiara il presidente di Confcooperative Udine, Franco Baiutti.

L'effetto? "Si va in ordine sparso: ma così facendo si crea una grande incertezza negli operatori economici. Serve un'interpretazione univoca e chiara. Per tutelare innanzitutto gli esercizi commerciali dall'applicazione di sanzioni anche molto pesanti, in un momento già difficile economicamente. Anche perché parliamo di prodotti che i cittadini richiedono a gran voce e se quindi un determinato articolo non si trova in un negozio ma in un altro sì, il risultato è anche quello di favorire paradossalmente lo spostamento dei cittadini alla ricerca di determinati prodotti. Un risultato, francamente, paradossale. A questo punto - chiede Confcooperative - è indispensabile che le autorità pubbliche arrivino a definire linee di interpretazione chiara cui possano uniformarsi le autorità di polizia. Così non si può andare avanti per un altro mese".