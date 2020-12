AquaFarm e NovelFarm fanno il bis

Il protrarsi dell’emergenza sanitaria ha sconvolto il mondo degli eventi e ha costretto gli organizzatori fieristici a rivedere la programmazione delle loro manifestazioni. Pordenone Fiere ha deciso di posticipare l’evento fieristico di AquaFarm e NovelFarm a giugno 2021 organizzando, in occasione del rituale appuntamento di febbraio, alcuni incontri digitali con lo scopo di porre, insieme a tutta la filiera, le basi per la ripartenza economica e produttiva dell’acquacoltura e dell’agritech.

“Abbiamo riscontrato in entrambi i settori il desiderio di ritornare a incontrarsi personalmente per portare avanti il lavoro in modo professionale e soddisfacente", afferma Renato Pujatti, Presidente di Pordenone Fiere. “Posticipare l’evento è stata una scelta necessaria per poter garantire ad espositori e visitatori un tempo sufficiente per pianificare la loro presenza alla manifestazione, per offrire a tutti gli stakeholder la consueta qualità organizzativa e la riconosciuta eccellenza dei contenuti dell’evento".

Nei giorni 9 e 10 giugno si svolgerà quindi la Restart Edition, che proporrà il formato di mostra-convegno con l’integrazione delle più avanzate tecnologie digitali, sempre con la massima sicurezza e qualità dell’esperienza. Sia la preview di febbraio che la Restart Edition saranno concepite e organizzate per garantire e rafforzare l’internazionalità che da sempre contraddistingue la manifestazione, che conta visitatori ed espositori provenienti da 42 Paesi.

AquaFarm è la mostra-convegno internazionale dedicata ad acquacoltura e industria della pesca sostenibile. NovelFarm è il più importante evento italiano interamente dedicato alle nuove tecniche di coltivazione, fuori suolo e vertical farming. Quest’anno affiancate da AlgaeFarm, appuntamento dedicato a tecnologie e applicazioni in alghicoltura.