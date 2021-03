AquaFarm e NovelFarm, il 25 marzo la preview digitale

Il 25 marzo Pordenone Fiere organizza un evento digitale per porre le basi, insieme a tutta la filiera, per la ripartenza economica e produttiva dell’acquacoltura e per condividere innovazioni e trend che quest’anno di sono affermati nel settore dell’agritech. L’appuntamento è anche l’occasione per presentare AlgaeFarm, il nuovo progetto dedicato al mondo delle micro e marco alghe.

L’impatto della pandemia sull’acquacoltura è il tema del panel della mattinata durante il quale Fabio Gallo, conduttore della trasmissione televisiva Linea Blu, introdurrà e modererà un tavolo di esperti che si confronteranno sull’eredità lasciata della pandemia. In primo luogo i danni economici per via delle chiusure del settore dell’HoReCa, i problemi affrontati nella gestione degli allevamenti in un periodo in cui la richiesta di prodotto è calata notevolmente, ma anche le opportunità per chi ha saputo e potuto cavalcare l’onda: l’e-commerce e il delivery dei prodotti freschi e trasformati.

Sempre in questa sessione, Susi Todini presenterà la ricerca “Acquacoltura e Covid-19, quale impatto sui consumi?” condotta da CREA Marketing Consulting. Parteciperà al confronto anche Renata Briano, ex parlamentare europea impegnata nella valorizzazione del settore della pesca e dell’acquacoltura e adesso anche food blogger. La sessione è organizzata in collaborazione con API, Associazione Piscicoltori Italiani e AMA, Associazione Mediterranea Acquacoltori.

Nel pomeriggio Indoor farming, fuori suolo e i trend dell’agritech: una sessione dedicata a presentare le innovazioni del settore. Un ambito in forte crescita che permette l’approvvigionamento di ortofrutta fresca, sana e prodotta con il minor impatto ambientale possibile grazie all’utilizzo delle tecnologie. Il Politecnico di Milano e l’Università di Brescia presenteranno i risultati di ricerca dell’Osservatorio Smart AgriFood, seguirà una tavola rotonda con esperti internazionali che presenteranno le innovazioni dell’agritech e in particolare dell’indoor e vertical farming.

A chiudere la giornata la presentazione del nuovo progetto AlgaeFarm, l’appuntamento dedicato alle innovazioni e alle tecnologie in algocoltura. Le conferenze sono ad accesso gratuito in doppia lingua italiano e inglese, previa registrazione sul sito.

AquaFarm digital preview

NovelFarm digital preview

AquaFarm è la mostra-convegno internazionale dedicata ad acquacoltura e industria della pesca sostenibile. NovelFarm è il più importante evento italiano interamente dedicato alle nuove tecniche di coltivazione, fuori suolo e vertical farming. Quest’anno affiancate da AlgaeFarm, appuntamento dedicato a tecnologie e applicazioni in alghicoltura.