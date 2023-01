Arca, con il supporto di Finest, investe in Polonia

L’azienda pordenonese Arca, il primo produttore italiano di stampi a iniezione a stabilirsi in Polonia, con la controllata Arcapol, costruirà entro l’estate 2023 un nuovo stabilimento di proprietà nella Zona Economica Speciale (ZES) di Breslavia (Wroclow), in Bassa Slesia, dove si concentrano molti impianti di multinazionali degli elettrodomestici e dell’automotive. La Polonia è ai vertici europei per domanda e produzione di materiali plastici.

Il progetto, supportato da Finest, la società finanziaria del Nordest per l’internazionalizzazione delle imprese, si situa nella strategia di crescita di Arca nel mercato polacco, che oggi contribuisce per oltre un quarto dei 9 milioni di euro del fatturato complessivo. “Siamo arrivati in Bassa Slesia nel 2007, seguendo un nostro cliente italiano che necessitava del nostro servizio di manutenzione stampi presso la sua sede. Abbiamo scoperto che in un paese che stava avendo una grande crescita industriale, in primis nella plastica, non c’erano aziende italiane che producevano stampi. Così, abbiamo gradualmente iniziato a produrli, acquisendo nuovi clienti tra i molti stampatori locali di materie plastiche che lavorano per il bianco, l’automotive e altri settori”, racconta Gian Enrico Artico, Ceo di Arca. “Tuttora, in Poloni, non conosciamo altre aziende italiane che producono stampi, e rare sono anche quelle di altri paesi: la maggior parte in questo segmento della filiera sono polacche”.

Arca ha trovato in Polonia un mercato percorribile, sviluppandolo con costanza e investimenti nel personale, “non facile, le competenze si trovano e la specializzazione si insegna, ma il mercato del lavoro in un contesto a bassa disoccupazione è diventato competitivo, più costoso, con elevata mobilità dei lavoratori”, aggiunge Artico, che è molto fiducioso nei margini di crescita: “La domanda di stampi in Polonia è forte, come da noi negli anni 70 e 80, mentre oggi in Friuli produciamo stampi quasi solo per Austria, Germania e Francia”. A Breslavia serve quindi una sede più ampia. Finest, che già aveva supportato Arca nel primo insediamento, è intervenuta nuovamente per il nuovo progetto. “Finest supporta Arcapol con un partecipazione di equity nel capitale per otto anni che adesso è intorno al 30%, pari a 150mila euro, e con un finanziamento di 600mila euro”, spiega Artico.

Osserva il presidente di Finest, Alessandro Minon: “La Polonia da alcuni anni è salita alle prime posizioni tra i paesi di interesse delle nostre imprese, tanto che è la terza destinazione in termini di impegni della nostra finanziaria, dopo Romania e Serbia, per circa 12 milioni di euro di investimenti, prevalentemente nel settore plastica. Storicamente Finest vi ha sviluppato una quarantina di operazioni, per circa 35 milioni complessivi. Ritengo – prosegue Minon – che la presenza italiana in Polonia continuerà a crescere nei prossimi anni, perché risponde al modello di business delle imprese che per prodotto, fornitori e clienti finali, si inseriscono nella catena del valore che gravita attorno alla Germania e riscontra grandi potenzialità per i settori tipici del nostro territorio come la meccanica e l’automotive”.

Un’altra realtà pordenonese in Polonia è Europlastica Group, che in Bassa Slesia è presente dal 2006 con la società Epp Poland, 15 milioni di euro di fatturato nello stampaggio materie plastiche principalmente per l’industria degli elettrodomestici. “La Polonia è per noi il mercato più importante e redditizio”, sottolinea il Ceo, Dario Panontin. “Abbiamo appena portato a termine un investimento per l’estensione del nostro sito produttivo di Breslavia, dove lavorano 200 addetti di cui la metà ucraini, servendo gli stabilimenti polacchi di clienti come Electrolux, Whirlpool, Elica, Bsh”.

*presidente Art Valley

Foto arcatool.com