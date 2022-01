Ardian acquisisce Biofarma Group

Ardian, una delle principali società di private equity al mondo, acquisisce da White Bridge Investments una quota di maggioranza nel gruppo Biofarma, società friulana attiva nell’ambito dello sviluppo, produzione e confezionamento di integratori alimentari, dispositivi medici, e cosmetici. La famiglia fondatrice, nelle persone di Germano Scarpa e Gabriella Tavasani, manterrà la sua attuale quota del 30% nel gruppo e reinvestirà a fianco di Ardian.

Sotto la guida dell’Amministratore Delegato Maurizio Castorina, Biofarma è diventata leader in Italia e in Europa nel suo mercato di riferimento attraverso un percorso di aggregazione di società complementari tra loro. Dal 2016, la società è cresciuta da circa 30 a oltre 230 milioni di fatturato, grazie alla crescita organica a doppia cifra e all’intensa attività di M&A (5 acquisizioni in 4 anni). A oggi, quasi il 50% di tale fatturato è sviluppato su mercati internazionali, beneficiando della partnership con vari clienti globali.

A seguito dell’integrazione delle società recentemente acquisite, e degli ingenti investimenti in ricerca e sviluppo e in impianti produttivi all’avanguardia, Biofarma si posiziona oggi come il leader innovativo del settore, in grado di offrire ai clienti un ampio portafoglio di tecnologie e formulazioni proprietarie anticipando le tendenze di mercato. Tale posizione da leader, che si sviluppa soprattutto nel segmento dei prodotti a base di probiotici, ha permesso all’azienda di crescere sul panorama europeo guadagnando market share principalmente con clienti internazionali.

La partnership con Ardian faciliterà il percorso di ulteriore consolidamento e sviluppo internazionale continuando a investire in eccellenza tecnologica, diversificazione dell’offerta, formulazione di nuovi prodotti e al contempo salvaguardando l’attuale cultura aziendale.

"Il settore nutraceutico sta beneficiando di una forte crescita trainata da trend secolari come l’importanza data alla prevenzione e rappresenta un’eccellenza italiana riconosciuta a livello mondiale. Abbiamo individuato in Biofarma il leader tecnologico e il consolidatore naturale del settore. Siamo molto lieti di accompagnare il management del gruppo e la famiglia Scarpa in questo percorso che porterà ad un’ accelerazione della sua crescita, anche a livello internazionale", sono le parole di Yann Chareton, managing director di Ardian.

"Con grande soddisfazione guardo a questi due anni trascorsi in cui il gruppo Biofarma ha conseguito importanti obiettivi. Voglio ringraziare per questo il nostro attuale partner finanziario White Bridge Investments e tutta l’organizzazione per l‘impegno e la determinazione nel raggiungere questi risultati sicuramente non facili anche dato il momento storico che stiamo attraversando. I prossimi anni saranno ancora più sfidanti per posizionare il nostro gruppo a competere a livello internazionale e con Ardian siamo certi di riuscire in questo obiettivo, non solo per le grandi capacità professionali che questo prestigioso partner finanziario possiede, ma anche perché condividiamo quelli che sono i fondamentali valori aziendali e imprenditoriali che rendono unica un’azienda", ha commentato Germano Scarpa, presidente di Biofarma Group.

"L’operazione con Ardian permetterà al gruppo Biofarma di diventare il primo Global Player specializzato nel settore nutraceutico. Inoltre, le nuove risorse consentiranno di proseguire l’eccellente percorso di crescita e di aggregazione realizzato negli ultimi anni grazie al supporto di White Bridge Investments, valutando nuove interessanti opportunità d’espansione internazionale in Europa, in APAC e negli Stati Uniti. Infine, Biofarma continuerà ad investire significativamente in ricerca ed innovazione, veri fattori differenzianti nel nostro mercato, permettendo all’azienda di consolidare la propria leadership", ha precisato Castorina, ceo di Biofarma.

"Abbiamo portato avanti con successo - grazie al notevole contributo del management capitanato da Maurizio Castorina e della famiglia Scarpa - un progetto industriale che ha visto l’aggregazione di aziende italiane leader nel settore della nutraceutica per creare un player che potesse vantare una forte posizione di leadership internazionale. Pensiamo che l’operazione con Ardian possa permettere al gruppo Biofarma di proseguire in questo percorso facendo leva sulle competenze, l’esperienza e le disponibilità finanziarie del nuovo partner", aggiunge Marco Pinciroli, presidente e ceo di White Bridge Investments.