Argo vara le attività per il prossimo triennio

Si è riunito a Trieste il Comitato nazionale di Argo, il sistema per l’innovazione di processi e prodotti di cui Area Science Park è il coordinatore, per valutare le attività finora svolte e dare il via libera a quelle del nuovo triennio 2021-2023. Il Comitato presieduto da Francesco Ciardiello, delegato del Ministro Messa (MUR), e composto da Giulia Di Croce, Delegata del Ministro Giorgetti (MiSE) e da Ketty Segatti, Delegata del presidente Fedriga (Regione Friuli Venezia Giulia) ha avuto modo di visitare anche la Piattaforma di Genomica ed Epigenomica, il Data Center Orfeo e i 4 dimostratori dell’hub digitale IP4FVG, tutte infrastrutture finanziate grazie ad Argo e funzionali ai suoi obiettivi. Ad accompagnarli la Presidente di Area Science Park, Caterina Petrillo, e il Direttore vicario, Stephen Taylor. Della delegazione facevano parte anche Gabriella Sorace, Gianluigi Sechi, Luciana Grimani e Massimiliano Rudella.

Gli obiettivi di Argo sono racchiusi nei suoi quattro asset Industry Platform 4 FVG, Piattaforme Scientifiche e Tecnologiche, Insediamenti Industriali Eco Innovativi e Lab for Tech, che vedranno ulteriore impulso dalla nuova programmazione approvata dal Comitato Strategico.

Questi in sintesi le linee su cui si focalizzeranno le attività di qui al 2023.

Industry Platform 4 FVG. IP4FVG è il Digital Innovation Hub del Friuli Venezia Giulia che aiuta le imprese e la PA a rispondere alle sfide imposte dalla transizione digitale, articolato in 4 Nodi dislocati sul territorio regionale (Trieste, San Vito al Tagliamento, Amaro, Udine). Il nuovo programma di attività prevede: il consolidamento delle infrastrutture dimostrative dei Nodi, una spinta ulteriore, alla trasformazione digitale nelle imprese e nella PA, un potenziamento delle attività di formazione a diversi livelli, l’avvio di collaborazioni strutturate sia a livello nazionale che internazionale. Da evidenziare il progetto Green Digitla Steel per favorire la gestione digitale dei processi di produzione dell’acciaio in un’ottica di riduzione delle emissioni e circolarità dei prodotti di scarto.

Piattaforme Scientifiche e Tecnologiche. Quest’asset che vanta la Piattaforma di Genomica ed Epigenomica e il Data center Orfeo attivi in Area Science Park, vedrà uno sviluppo ulteriore in direzione delle funzioni di trasferimento tecnologico oltre che nell’integrazione dell’offerta di infrastrutture e competenze dei partner scientifici regionali del Sistema ARGO e un maggiore coinvolgimento delle imprese. Saranno inoltre espanse le attività in ambito Data science e intelligenza artificiale in genomica e medicina.

Insediamenti Industriali Eco Innovativi (Industrial Innovation Harbour). Su questo versante l’obiettivo sarà sviluppare metodologie per la pianificazione strategica nel settore dell’Economia Circolare che tengano conto del quadro comunitario e Nazionale, dell’esperienza maturata in 3 anni di lavoro nel retro porto di Trieste e degli studi specifici prodotti. Agli studi per lo sviluppo di iniziative di simbiosi Industriale si aggiungeranno iniziative pilota nel quadro della Smart Mobility.

Lab For Tech (High Impact Net). Per quanto riguarda questo asset, gli obiettivi verso il 2023 saranno orientati alla gestione integrata e al coordinamento dell’ecosistema FVG di supporto alle start‐up innovative. Saranno per questo valorizzazione le competenze presenti sui territori aggregandole in un ecosistema dotato di servizi avanzati. Inoltre verranno avviate delle attività di modellizzazione e sperimentazione di interventi verticalizzati su settori strategici e di scale up e crescita internazionale.

"Come Comitato Strategico abbiamo proposto il rinnovo di Argo per altri tre anni – commenta il presidente del Comitato Francesco Ciardiello -. In termini attuativi vedo soprattutto un impegno rispetto al Pnrr e a come cogliere le grandi opportunità di questo eccezionale programma di risorse messe a disposizione dall'Europa, in rapporto ai modelli che sono stati scelti per cambiare sia stili di vita e di organizzazione sociale, sia per orientare la ricerca e il mondo produttivo. Le sfide sono dietro l'angolo e noi dobbiamo essere vigili, attenti e pronti anche a grandi cambiamenti".

"Il Ministero per lo sviluppo economico – sottolinea Giulia Di Croce - si aspetta chiaramente che ARGO porti dei benefici al tessuto imprenditoriale non solo regionale ma anche a livello nazionale, grazie a percorsi di trasformazione digitale e di innovazione delle imprese. Vedere di persona quello che è stato messo in piedi nello scorso triennio ci fa ben sperare per il futuro rafforzamento di un processo che richiederà forti investimenti".

"Come Regione Friuli Venezia Giulia crediamo sia importantissimo il tema della transizione digitale e quindi rafforzare l'asset IP4FVG - spiega Ketty Segatti -. Acquisteremo ulteriori strumentazioni per i dimostratori, aumentando la collaborazione con le imprese del territorio. È anche importante l'asset legato alle piattaforme tecnologiche, collegato al tema degli open lab, in grado di rafforzare la collaborazione tra centri di ricerca e imprese in settori quali i nuovi materiali e la genomica. È stato visto con interesse il nostro modello di governance che fa collaborare gli attori scientifici, la Regione e le imprese e che può essere di riferimento per i prossimi bandi di finanziamento del MUR relativi al Pnrr".

"Sono estremamente lieta e siamo stati molto contenti – afferma la presidente di Area Science Park, Caterina Petrillo - di partecipare alla prima riunione del Comitato tecnico strategico per il progetto ARGO, che è stato rinnovato nel luglio di quest'anno per il prossimo triennio. È molto importante il fatto che con questo rinnovo sia stata espressa la volontà del Ministero Università e Ricerca, del MiSE e della Regione Friuli Venezia Giulia nei confronti della possibilità di vedere implementate, rafforzate e rilanciate tutta una serie di attività avviate nella prima fase. Con questo rinnovo Area Science Park mira a integrare sempre più le attività sviluppate dal progetto Argo con alcune linee di indirizzo strategico del proprio piano triennale di attività".