Armonia avvia l’uscita dalla friulana Gsa

Il fondo di private equity Armonia sgr ha avviato il progetto per uscire dal capitale della Gsa, l’azienda leader nell’assistenza e prevenzione antincendio di strutture e infrastrutture complesse come ospedali, siti industriali e autostrade, fondata a Udine nel 1995. Advisor dell’operazione – riferisce l’inserto di Economia del Corriere della Sera oggi in edicola – è Mediobanca.

Gruppo Servizi Associati ha una valutazione che oscilla fra i 250 e i 300 milioni di euro e finora manifestazioni d’interesse non vincolanti sono state espresse da Investcorp, Penunsula, Alvarez & Marsal e da Chequers Capital. Armonia detiene al momento la maggioranza del capitale di Gsa, acquisita con un’operazione chiusa nel 2018.

L’azienda friulana ha chiuso il 2020 con ricavi e margine operativo lordo in crescita di oltre il 30%. Le stime relative al 2021 parlano di un giro d’affari di 165 milioni di euro e un Ebitda intorno ai 35 milioni di euro.

“Al momento – ha detto il presidente di Armonia, Sigieri Diaz Pallavicini – il percorso di valorizzazione di Gsa non ha subito particolari accelerazioni da parte nostra, ma tenuto conto della performance registrata dalla società rispetto a quanto stimato all’avvio del processo di vendita, la cessione sarà completata nel primo semestre del 2021”.