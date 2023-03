Arriva a Medea la fibra ottica

La fibra ottica ultraveloce è disponibile da oggi anche a Medea. Open Fiber, società di telecomunicazioni concessionaria del bando pubblico di Infratel per la copertura delle cosiddette 'aree bianche' in Friuli Venezia Giulia, ha consegnato a cittadini e imprese una rete FTTH (Fiber To The Home, fibra fino a casa), capace di abilitare tutti i servizi digitali di ultima generazione.

A Medea - riferisce Open Fiber - sono oltre 560 le unità immobiliari connesse attraverso un'infrastruttura che si sviluppa per circa sette chilometri, un progetto avviato in collaborazione con l'amministrazione comunale.