Arriva dall’India la commessa più importante nella storia di Deal, società del gruppo Rizzani de Eccher specializzata nella progettazione e realizzazione di macchine per la costruzione di opere infrastrutturali quali ponti, viadotti, gallerie e pontili portuali. L’ordine, firmato dal conglomerato indiano del settore infrastrutture Apco Infratech Pvt Limited, riguarda uno dei più importanti progetti autostradali del Subcontinente, il Versova Bandra Sea Link di Mumbai, un mega opera sul mare che aiuterà a decongestionare il traffico della megalopoli indiana.

Cuore della nuova sfida tecnologica di Deal in India sarà la realizzazione di 4 super macchine speciali per il varo dei conci prefabbricati, che necessiteranno di componentistica e di servizi di lavorazioni meccaniche, carpenteria e trattamenti di superficie Made in Friuli. Un'ottima opportunità per le aziende della filiera regionale. Il valore del contratto è di circa 40 milioni di euro, da completare nei prossimi due anni a partire da luglio 2022.

"A partire da marzo 2023 fino alle fine dell’anno forniremo al cantiere del VBSL di Mumbai 4 Attrezzature di Varo, prodotte nel nostro stabilimento di Cargnacco. Una sfida tecnica rilevante, visti i volumi del progetto: si tratta di costruire macchine speciali, ciascuna dal peso di 1600 tonnellate e con una capacità di sollevamento di 2000 tonnellate", spiega Christos Dascas, Executive Managing Director di Deal. "Per realizzarle contiamo di coinvolgere tra le 15 e le 20 aziende dei diversi segmenti della filiera meccanica friulana: fornitori di servizi di lavorazioni meccaniche, carpenteria e verniciatura, e produttori di componentistica come valvole, sensori, quadri elettrici, sistemi idraulici, etc".

Il progetto, che Apco Infratech realizzerà in joint venture con Webuild, è un viadotto lungo complessivamente 17,7 Km che si sviluppa in mare ad una distanza tra 900 m e 1800 m dalla costa. Collegherà i quartieri di Bandra a sud (Bandra-Worli Sea Link) e di Versova a nord (Nana Nani Park), e avrà inoltre due collegamenti intermedi con la terra ferma a Juhu Kolivada e Otter’s Club.

Nell’ambito della realizzazione del Versova Bandra Sea Link, Deal ha ricevuto a luglio 2022 direttamente da Apco Infratech l’ordine per la fornitura di tutte le macchine specialistiche per la prefabbricazione e il varo dei conci prefabbricati. Nel progetto è anche compresa un’opera iconica: un ponte strallato con una luce di 150 m per il quale la consociata locale Tensa India di Rizzani de Eccher fornirà gli stralli e provvederà alla relativa installazione.

Con questo contratto Deal si conferma leader mondiale nelle forniture per progetti che richiedono l’utilizzo di macchine tecnologicamente avanzate, ad impatto ambientale ridotto e con alte prestazioni: grandi capacità di sollevamento e portata con pesi propri della attrezzatura ridotti ed ottimizzati. Da tempo i grandi general contractors internazionali si rivolgono a Deal: nel recente passato le macchine Deal hanno completato progetti infrastrutturali a Honolulu, Vancouver, Miami, Washington, Chicago, New York, Parigi, Dubai, Riyadh, Manila, Perth e la lista continua.

