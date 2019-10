Arriva il Mutuo Day del Gruppo Iccrea

Arriva il Mutuo Day del Gruppo Bancario Cooperativo Iccrea è sarà il 19 ottobre. Un sabato in cui 75 Banche di Credito Cooperativo del Gruppo Iccrea apriranno alcune delle loro filiali (per oltre 470 sportelli aperti) per presentare la propria offerta mutui ai privati e alle famiglie. In Friuli Venezia Giulia partecipano alla giornata Credifriuli, Banca di Udine e Bcc Pordenonese, con alcuni loro sportelli sul territorio.

Solo per il Mutuo Day, chi si recherà in filiale troverà dei consulenti che presenteranno delle offerte a condizioni favorevoli con il rilascio di un coupon insieme ad una proposta di preventivo. Dove trovare la filiale aperta più vicina? Basta andare sul sito dedicato all’iniziativa www.mutuoday.gruppoiccrea.it per avere tutte le informazioni necessarie e lasciare i propri riferimenti per essere poi contattato dalla filiale.

Mutuo day è dunque un’iniziativa della Bcc per il territorio, in una giornata dedicata a valorizzare il mercato immobiliare, a beneficio di chi vorrà sottoscrivere un’offerta che rimarrà invariata per un periodo limitato di tempo. L’iniziativa Mutuo Day è supportata da una campagna pubblicitaria nazionale attiva dal 24 settembre al 19 ottobre e declinata sui principali canali di stampa, digitali, radio e materiali indoor (locandine).

Il Gruppo Bancario Cooperativo Iccrea è composto da 140 Bcc, da Iccrea Banca e dalle società direttamente e indirettamente controllate da Iccrea. Si tratta del primo Gruppo Bancario a capitale interamente italiano e il più grande Gruppo bancario cooperativo in Italia. Al 31 dicembre 2018, il Gruppo Bancario Cooperativo Iccrea conta su più di 4 milioni di clienti, oltre 2.600 sportelli presenti in 1.745 comuni italiani, un attivo di circa 150,2 miliardi di euro e fondi propri per circa 11,3 miliardi di euro. Queste dimensioni collocano complessivamente il Gruppo Bancario Cooperativo Iccrea tra i primi 4 gruppi bancari italiani.