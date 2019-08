Arriva in Fvg la campagna Cgil per i lavoratori stagionali

Arriva anche in Friuli Venezia Giulia la campagna nazionale di comunicazione della Filcams Cgil rivolta al settore del turismo denominata 'Backastage, il lavoro che non vedi vale'. Da diversi anni ormai il sindacati di categoria della Cgil che rappresenta le lavoratrici e i lavoratori del comparto commercio, servizi, mense, pulimento e turismo, avvia campagne estive di sensibilizzazione sulle dinamiche del comparto e sulle problematiche di un settore nevralgico per l’intera economia nazionale e regionale, quello, appunto, del turismo.

"Negli anni scorsi le campagne comunicative erano rivolte direttamente alle lavoratrici e ai lavoratori al fine di informarli sui diritti degli stagionali, cercando di contrastare le forme di abuso e illegalità che, purtroppo, continuano a esserci in un'ampia fetta delle imprese del settore, compromettendo una leale e sana concorrenza tra imprese, riducendo il gettito fiscale e contributivo per le casse dello Stato, scaricando sulle lavoratrici e sui lavoratori condizioni di lavoro sottopagato e mal pagato, contribuendo ad alimentare un’ economia parallela illegale", spiegano dal sindacato.

"Quest’anno la campagna nazionale si rivolge direttamente ai turisti, ai cittadini, a coloro i quali usufruiscono delle strutture ricettive e che, troppo spesso, dimenticano che in questo settore operano migliaia di donne e di uomini che ogni giorno contribuiscono in maniera determinante a rendere il nostro tempo libero, la nostra vacanza, la nostra cena e il nostro pranzo, di qualità, appagante e rilassante", si legge ancora nella nota sindacale.

"La campagna nazionale nella nostra Regione ha avuto avvio nel mese di luglio con l’affissione pubblica di manifesti a Udine e Grado. Ora, nel mese di agosto, sono quattro gli appuntamenti previsti. Si comincia lunedì 12 a Lignano per poi proseguire il 19 a Udine, il 21 a Trieste e concludersi il 22 a Grado. Saranno allestiti banchetti informativi e saranno esposte nei pubblici esercizi, nei bar e nei ristoranti locandine informative per rivendicare una maggior professionalità e porre l’attenzione su mansioni e lavori spesso invisibili e non riconosciuti anche da chi fruisce dei servizi turistici. Il lavoro che non vedi vale", continuano dalla Filcams.

"La campagna informativa, inoltre, rientra nella nostra filosofia di essere un sindacato di strada, sui posti di lavoro, una presenza costante al fianco delle lavoratrici e dei lavoratori, come dimostra anche il consolidamento della nostra presenza sul territorio con uffici aperti tutto l’anno a Lignano Sabbiadoro e Grado. Le iniziative, infine, saranno anche l’occasione per lanciare la nostra presenza al termine della stagione estiva per aiutare e supportare le lavoratrici e i lavoratori nella compilazione e inoltro delle domande di disoccupazione".