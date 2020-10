Arriva la Postepay digital

La carta prepagata Postepay diventa completamente digitale: si può richiedere in maniera semplice e veloce dal proprio smartphone o tablet grazie all’App Postepay, e permette di usufruire delle principali funzionalità delle carte prepagate di PostePay. Perfetta per un mondo che accelera la sua corsa verso un futuro senza contanti e sempre più digitale, la nuova Postepay Digital infatti consente di effettuare pagamenti online e ricariche e usufruire di tutti i servizi disponibili nell’App Postepay (come il pagamento dei trasporti o la possibilità di dividere le spese con gli amici grazie al “p2p”); permette inoltre di pagare inquadrando un codice QR nei negozi convenzionati o con Google Pay per i possessori di uno smartphone Android abilitato.

In Friuli Venezia Giulia si contano quasi 240 mila possessori di carta PostePay “tradizionali” così ripartite: 29 mila a Gorizia, 58 mila a Pordenone, 103 mila a Udine e 48 mila a Trieste.

È possibile “evolvere” la Postepay Digital richiedendo un codice Iban per effettuare e ricevere bonifici, accreditare lo stipendio o domiciliare le utenze. Se si sceglie di evolvere la Carta associando l’Iban si avrà anche l’opportunità di richiedere una carta fisica, che consentirà di prelevare contante da qualsiasi sportello automatico Atm e di pagare in tutti i negozi convenzionati con il circuito Mastercard.

Le spese di emissione della Postepay Digital e il primo canone annuo sono gratuiti per tutto il 2020. Tutte le “evoluzioni” della Postepay Digital (il passaggio da carta digitale senza Iban a carta digitale con Iban e il passaggio da carta digitale con Iban a carta fisica) possono essere richieste anche dopo l’attivazione della Carta.

Per maggiori informazioni sulle caratteristiche e sui costi di Postepay Digital, delle altre carte Postepay e di tutti gli altri prodotti e servizi offerti da Poste Italiane è possibile consultare il sito www.postepay.it.