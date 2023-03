Artigiani e agenti di commercio alleati per lavorare meglio

CNA FVG e Usarci FVG si tendono la mano e siglano, lunedì 20 marzo alle 12 nella sede regionale della CNA a Udine un inedito accordo in base al quale le due rappresentanze lavoreranno in sinergia negli uffici della CNA, creando un proficuo scambio di servizi e consulenze.

Alla conferenza stampa saranno presenti il presidente della CNA regionale, Maurizio Meletti, con il direttore Roberto Fabris; per l’Usarci illustrerà l’accordo Domenico Papa, coordinatore regionale Usarci FVG e presidente Usarci Udine, e Mario Bossi, presidente Usarci Pordenone.

Per l’occasione l’associazione degli agenti di commercio delineerà questa figura in evoluzione che in Italia movimenta il 70% del Pil (circa 1.725 miliardi). In regione gli iscritti all’ente previdenziale Enasarco sono quasi 8 mila, ma nelle imprese del Fvg mancano all’appello almeno duemila persone, da formare tra le nuove leve. A rendere accattivante questo mestiere - forse oggi poco promosso nelle scuole e tra i giovani - oltre alle ottime opportunità di guadagno, anche la possibilità di gestire il proprio tempo conciliandolo con famiglia e impegni personali.